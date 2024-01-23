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"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками - РИА Новости, 23.01.2024
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09:48 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/polsha-1922894788.html
"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками
"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками - РИА Новости, 23.01.2024
"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками
Пользователи социальной сети Х подвергли критике встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:48
2024-01-23T09:48
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х подвергли критике встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений.Пользователи Сети усомнились в бескорыстных мотивах Польши и предположили, что кредит Зеленский будет отдавать украинскими городами."Отлично, удостоверься, что они (Польша. — Прим. ред.) возьмут Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, когда все закончится", — сыронизировал Sasha Lisin."Польский кредит, который отдавать нужно будет Львовом", — выразил мнение Donkey Dong."Ты не с тем Дональдом говоришь", — иронично отметил The Contrarian Desk, намекая на бывшего президента США Дональда Трампа."У поляков короткая память", — подчеркнул Olive Oil."Позор каждому поляку, который поддерживает нацистов на Украине", — заключил Gabe.В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом на Украину. На совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским он сообщил, что власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.
https://ria.ru/20240122/territorii-1922797228.html
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922747276.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, дональд туск, дональд трамп
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Дональд Трамп
"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками

Пользователи Х усомнились в бескорыстности Польши в помощи Украине

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х подвергли критике встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений.
Пользователи Сети усомнились в бескорыстных мотивах Польши и предположили, что кредит Зеленский будет отдавать украинскими городами.
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"Отлично, удостоверься, что они (Польша. — Прим. ред.) возьмут Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, когда все закончится", — сыронизировал Sasha Lisin.
"Польский кредит, который отдавать нужно будет Львовом", — выразил мнение Donkey Dong.
"Ты не с тем Дональдом говоришь", — иронично отметил The Contrarian Desk, намекая на бывшего президента США Дональда Трампа.
"У поляков короткая память", — подчеркнул Olive Oil.
"Позор каждому поляку, который поддерживает нацистов на Украине", — заключил Gabe.
В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом на Украину. На совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским он сообщил, что власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.
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