https://ria.ru/20240123/polsha-1922894788.html

"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками

"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками - РИА Новости, 23.01.2024

"Отдашь Львов": в Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками

Пользователи социальной сети Х подвергли критике встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:48

2024-01-23T09:48

2024-01-23T09:48

в мире

польша

украина

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владимир зеленский

дональд туск

дональд трамп

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х подвергли критике встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений.Пользователи Сети усомнились в бескорыстных мотивах Польши и предположили, что кредит Зеленский будет отдавать украинскими городами."Отлично, удостоверься, что они (Польша. — Прим. ред.) возьмут Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, когда все закончится", — сыронизировал Sasha Lisin."Польский кредит, который отдавать нужно будет Львовом", — выразил мнение Donkey Dong."Ты не с тем Дональдом говоришь", — иронично отметил The Contrarian Desk, намекая на бывшего президента США Дональда Трампа."У поляков короткая память", — подчеркнул Olive Oil."Позор каждому поляку, который поддерживает нацистов на Украине", — заключил Gabe.В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом на Украину. На совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским он сообщил, что власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.

https://ria.ru/20240122/territorii-1922797228.html

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922747276.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, дональд туск, дональд трамп