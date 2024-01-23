https://ria.ru/20240123/polsha-1922890407.html

Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации

Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации - РИА Новости, 23.01.2024

Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:17

2024-01-23T09:17

2024-01-23T09:17

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ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. "Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах. Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — указано в сообщении.

https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия