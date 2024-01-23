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Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации
Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации - РИА Новости, 23.01.2024
Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации
Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:17
2024-01-23T09:17
2024-01-23T09:17
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ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. "Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах. Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — указано в сообщении.
https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия
Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации
ВС Польши утверждают, что подняли военные самолеты из-за активности авиации РФ
ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо.
"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ
, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах.
Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — указано в сообщении.
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