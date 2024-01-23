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Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации - РИА Новости, 23.01.2024
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09:17 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/polsha-1922890407.html
Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации
Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации - РИА Новости, 23.01.2024
Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации
Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:17
2024-01-23T09:17
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ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. "Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах. Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — указано в сообщении.
https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html
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в мире, польша, россия
В мире, Польша, Россия
Польша утверждает, что подняла самолеты из-за активности российской авиации

ВС Польши утверждают, что подняли военные самолеты из-за активности авиации РФ

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/FacebookПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Facebook
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо.
"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах.
Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — указано в сообщении.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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