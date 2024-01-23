https://ria.ru/20240123/poezd-1923090293.html
ФПК выяснит, почему пассажиров ошибочно высадили из поезда Томск —Адлер
ФПК выяснит, почему пассажиров ошибочно высадили из поезда Томск —Адлер - РИА Новости, 23.01.2024
ФПК выяснит, почему пассажиров ошибочно высадили из поезда Томск —Адлер
Шесть пассажиров поезда Томск – Адлер ошибочно вышли на станции, в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) проводится служебное расследование,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:50
2024-01-23T21:50
2024-01-23T21:50
происшествия
томск
адлер
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Шесть пассажиров поезда Томск – Адлер ошибочно вышли на станции, в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) проводится служебное расследование, сообщили РИА Новости в компании. "Вчера, 22 января, из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения шесть пассажиров поезда №115/116 Томск – Адлер ошибочно вышли на станции Щучье Озеро. Пассажиры ехали до станции Чернушка", - сообщили в ФПК во вторник. Четверым пассажирам был оплачен проезд на такси до пункта назначения, а двое пассажиров были доставлены вслед идущим поездом, добавили в компании. "Федеральная пассажирская компания" приносит свои извинения пассажирам. В качестве компенсации каждому из них будет выплачена полная стоимость билетов и начислено по 7000 баллов "РЖД Бонус". В компании проводится служебное расследование", - отметили в ФПК.
https://ria.ru/20240119/rzhd-1922335551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, адлер, федеральная пассажирская компания, ржд
Происшествия, Томск, Адлер, Федеральная пассажирская компания, РЖД
ФПК выяснит, почему пассажиров ошибочно высадили из поезда Томск —Адлер
ФПК выясняет, почему 6 пассажиров поезда Томск — Адлер вышли не на своей станции