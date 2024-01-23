https://ria.ru/20240123/poezd-1923090293.html

ФПК выяснит, почему пассажиров ошибочно высадили из поезда Томск —Адлер

ФПК выяснит, почему пассажиров ошибочно высадили из поезда Томск —Адлер - РИА Новости, 23.01.2024

ФПК выяснит, почему пассажиров ошибочно высадили из поезда Томск —Адлер

Шесть пассажиров поезда Томск – Адлер ошибочно вышли на станции, в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) проводится служебное расследование,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:50

2024-01-23T21:50

2024-01-23T21:50

происшествия

томск

адлер

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Шесть пассажиров поезда Томск – Адлер ошибочно вышли на станции, в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) проводится служебное расследование, сообщили РИА Новости в компании. "Вчера, 22 января, из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения шесть пассажиров поезда №115/116 Томск – Адлер ошибочно вышли на станции Щучье Озеро. Пассажиры ехали до станции Чернушка", - сообщили в ФПК во вторник. Четверым пассажирам был оплачен проезд на такси до пункта назначения, а двое пассажиров были доставлены вслед идущим поездом, добавили в компании. "Федеральная пассажирская компания" приносит свои извинения пассажирам. В качестве компенсации каждому из них будет выплачена полная стоимость билетов и начислено по 7000 баллов "РЖД Бонус". В компании проводится служебное расследование", - отметили в ФПК.

https://ria.ru/20240119/rzhd-1922335551.html

томск

адлер

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, томск, адлер, федеральная пассажирская компания, ржд