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Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале - РИА Новости, 23.01.2024
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10:12 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/podzhog-1922897687.html
Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале
Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале - РИА Новости, 23.01.2024
Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале
Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, приговор вступил в РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:12
2024-01-23T10:12
россия
происшествия
челябинская область
аша
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, в 2023 году обвиняемый, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы. "Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Челябинской области, осужденного по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)… Суд признан его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия, челябинская область, аша
Россия, Происшествия, Челябинская область, Аша
Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале

Жителя Челябинской области приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, в 2023 году обвиняемый, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы.
"Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Челябинской области, осужденного по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)… Суд признан его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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