https://ria.ru/20240123/podzhog-1922897687.html

Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале

Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале - РИА Новости, 23.01.2024

Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале

Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, приговор вступил в РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:12

2024-01-23T10:12

2024-01-23T10:12

россия

происшествия

челябинская область

аша

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, в 2023 году обвиняемый, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы. "Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Челябинской области, осужденного по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)… Суд признан его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

челябинская область

аша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, челябинская область, аша