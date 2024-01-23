https://ria.ru/20240123/podvig-1922862204.html

В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:20

2024-01-23T00:20

2024-01-23T01:38

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника, сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков "на важном направлении". "Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники", - рассказали в Минобороны.Благодаря грамотным действиям капитана Али Алибекова и его подчиненных удалось не допустить прорыва оборонительной линии на вверенном участке. "Противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240121/tank-1922606786.html

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