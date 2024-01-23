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В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ
В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ
Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:20
2024-01-23T00:20
2024-01-23T01:38
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника, сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков "на важном направлении". "Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники", - рассказали в Минобороны.Благодаря грамотным действиям капитана Али Алибекова и его подчиненных удалось не допустить прорыва оборонительной линии на вверенном участке. "Противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал", - добавили в министерстве.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ
Минобороны: танковый батальон ВС России совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков "на важном направлении".
"Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники", - рассказали в Минобороны.
Благодаря грамотным действиям капитана Али Алибекова и его подчиненных удалось не допустить прорыва оборонительной линии на вверенном участке. "Противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал", - добавили в министерстве.
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