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В Москве подросток пырнул ножом соседа на лестничной клетке - РИА Новости, 23.01.2024
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13:03 23.01.2024 (обновлено: 13:16 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/podrostok-1922948981.html
В Москве подросток пырнул ножом соседа на лестничной клетке
В Москве подросток пырнул ножом соседа на лестничной клетке - РИА Новости, 23.01.2024
В Москве подросток пырнул ножом соседа на лестничной клетке
Несовершеннолетний ударил ножом соседа на лестничной площадке на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:03
2024-01-23T13:16
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несовершеннолетний ударил ножом соседа на лестничной площадке на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По данным следствия, в понедельник на лестничной клетке жилого дома на юго-западе Москвы группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом, в ходе которой "несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине". "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), частью 2 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище)", - сказала Иванова. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Следователи допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения.В столичном главке МВД РФ уточнили, что 37-летний москвич получил ножевое ранение в понедельник в подъезде жилого дома на улице Поляны в районе Южное Бутово."Предварительно установлено, что в лифте дома между двумя несовершеннолетними 2012 и 2013 года рождения и 37-летним мужчиной произошел конфликт. В результате чего из квартиры, где проживали мальчики, вышел их родственник, который также вступил в конфликт с мужчиной. В ходе инцидента один из несовершеннолетних нанес мужчине удар ножом", - рассказали в ведомстве.В главке также отметили, что пострадавший доставлен в медучреждение, а все участники конфликта доставлялись в отдел полиции "для установления обстоятельств произошедшего". Собранные материалы полиция направила в Следственный комитет, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве подросток пырнул ножом соседа на лестничной клетке

Подросток пырнул ножом соседа на лестничной клетке на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несовершеннолетний ударил ножом соседа на лестничной площадке на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, в понедельник на лестничной клетке жилого дома на юго-западе Москвы группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом, в ходе которой "несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), частью 2 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище)", - сказала Иванова.
Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Следователи допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения.
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В столичном главке МВД РФ уточнили, что 37-летний москвич получил ножевое ранение в понедельник в подъезде жилого дома на улице Поляны в районе Южное Бутово.
"Предварительно установлено, что в лифте дома между двумя несовершеннолетними 2012 и 2013 года рождения и 37-летним мужчиной произошел конфликт. В результате чего из квартиры, где проживали мальчики, вышел их родственник, который также вступил в конфликт с мужчиной. В ходе инцидента один из несовершеннолетних нанес мужчине удар ножом", - рассказали в ведомстве.
В главке также отметили, что пострадавший доставлен в медучреждение, а все участники конфликта доставлялись в отдел полиции "для установления обстоятельств произошедшего". Собранные материалы полиция направила в Следственный комитет, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
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