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В Пентагоне назвали число обученных США и союзниками украинских военных - РИА Новости, 23.01.2024
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15:55 23.01.2024 (обновлено: 15:56 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/podgotovka-1923004333.html
В Пентагоне назвали число обученных США и союзниками украинских военных
В Пентагоне назвали число обученных США и союзниками украинских военных - РИА Новости, 23.01.2024
В Пентагоне назвали число обученных США и союзниками украинских военных
США и примерно 30 их союзников подготовили 118 тысяч украинских военных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Командования Армии США РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:55
2024-01-23T15:56
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США и примерно 30 их союзников подготовили 118 тысяч украинских военных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла.Отмечается, что из них примерно 18 тысяч военных были подготовлены США, около 16,3 тысячи - Германией. ​​Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, сша
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, США
В Пентагоне назвали число обученных США и союзниками украинских военных

АР: США и примерно 30 их союзников подготовили 118 тысяч украинских военных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОбучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами
Обучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Обучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США и примерно 30 их союзников подготовили 118 тысяч украинских военных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла.
Отмечается, что из них примерно 18 тысяч военных были подготовлены США, около 16,3 тысячи - Германией.
​​Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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