https://ria.ru/20240123/pisma-1923036293.html

Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных

Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных - РИА Новости, 23.01.2024

Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных

Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, очень много значат для военных, они напоминают... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:26

2024-01-23T17:26

2024-01-23T17:27

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

общество

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, очень много значат для военных, они напоминают им о тех, кто желает удачи и победы, заявил президент России Владимир Путин. В ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президенту подарили талисман победы. Такие поделки делают школьники из глины для участников спецоперации. "Вы наверняка много раз слышали, что такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240116/putin-1921703648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, общество, ситуация в днр и лнр