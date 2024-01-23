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Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 23.01.2024 (обновлено: 17:27 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/pisma-1923036293.html
Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных
Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных - РИА Новости, 23.01.2024
Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных
Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, очень много значат для военных, они напоминают... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:26
2024-01-23T17:27
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, очень много значат для военных, они напоминают им о тех, кто желает удачи и победы, заявил президент России Владимир Путин. В ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президенту подарили талисман победы. Такие поделки делают школьники из глины для участников спецоперации. "Вы наверняка много раз слышали, что такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240116/putin-1921703648.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных

Путин: письма и поделки напоминают военным о тех, кто желает им победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, очень много значат для военных, они напоминают им о тех, кто желает удачи и победы, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президенту подарили талисман победы. Такие поделки делают школьники из глины для участников спецоперации.
"Вы наверняка много раз слышали, что такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы", - сказал Путин на встрече.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Победить россиян невозможно, заявил Путин
16 января, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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