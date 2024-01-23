https://ria.ru/20240123/pirogi-1922888315.html

Главный диетолог Москвы рассказала, когда можно есть пироги

Главный диетолог Москвы рассказала, когда можно есть пироги - РИА Новости, 23.01.2024

Главный диетолог Москвы рассказала, когда можно есть пироги

Пироги лучше есть в первой половине дня, их порция не должна превышать 150-200 граммов, тесто лучше выбрать постное дрожжевое или несладкое бисквитное, а для... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:02

2024-01-23T09:02

2024-01-23T09:02

общество

москва

антонина стародубова

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пироги лучше есть в первой половине дня, их порция не должна превышать 150-200 граммов, тесто лучше выбрать постное дрожжевое или несладкое бисквитное, а для начинки использовать фрукты и ягоды, овощи, зелень, бобовые, цыпленка, кролика, индейку или рыбу, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова во Всемирный день пирога. "Независимо от состава теста и начинки любая выпечка - довольно калорийная пища, это надо обязательно учитывать и соблюдать меру. Избыточный по энергетической ценности рацион питания неизбежно приводит к повышению риска избыточной массы тела, ожирения и ассоциированных с ним заболеваний. Допустимый объем порции будет зависеть от пола, возраста, уровня физической активности, а также от пищевой ценности продукта. Но в любом случае порция пирогов не должна превышать 150-200 граммов", - рассказала Стародубова. По ее словам, продукты, обладающие высокой калорийностью, лучше употреблять в небольшом количестве и в первой половине дня, когда активность, в том числе физическая, выше. "Наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте - сдобное, в которое к тому же добавляется довольно большое количество сахара. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении так называемого постного дрожжевого теста, а также несладкого бисквитного теста, например, на кефире или другом кисломолочном продукте. Замена хотя бы части рафинированной муки высшего сорта на цельнозерновую позволит обогатить состав теста витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами", - рассказала диетолог. Врач отметила, что для начинки лучше всего выбрать продукты с невысоким содержанием жиров, сахара или соли. "Так, например, вместо джема и конфитюра лучше приготовить начинку из свежих или замороженных фруктов и ягод с минимальным добавлением сахара. Хорошо подойдут начинки, приготовленные из различных овощей, зелени, бобовых - например, капусты, тыквы, фасоли, гороха. Для мясного пирога лучше выбрать сорта мяса и птицы с низким содержанием жира - цыпленок, кролик, индейка, можно также использовать рыбу", - сообщила Стародубова. Она уточнила, что вместо сыра лучше приготовить начинку из творога пониженной жирности, это позволит значительно снизить количество насыщенных жиров и соли в готовом блюде, а для повышения вкусовых свойств можно использовать различные виды зелени. Собеседница агентства также рассказала, что не рекомендуется обжаривать начинку или готовые пирожки – это значительно увеличивает калорийность блюда. Начинку можно потушить или припустить, а пироги - испечь в духовке. "Выбирая в магазине или на предприятиях общественного питания выпечку, обращайте внимание на состав ингредиентов и пищевую ценность блюда, ведь порция некоторых видов по калорийности может быть сопоставима с калорийностью основного приема пищи. Делайте свой выбор в пользу продуктов с пониженным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров", - заключила Стародубова.

https://ria.ru/20240122/popkorn-1922691674.html

https://ria.ru/20240108/syr-1920098263.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, антонина стародубова