Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 23.01.2024 (обновлено: 20:01 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/peskov-1923068601.html
Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина
Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина - РИА Новости, 23.01.2024
Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина
Зеленскому хочется походить на Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:25
2024-01-23T20:01
владимир зеленский
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зеленскому хочется походить на Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1923074303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5066322302a7b48fccb52aa6ab6f4d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Зеленский, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина

Песков: Зеленскому хочется походить на Путина, но так не получится

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зеленскому хочется походить на Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", - сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском
Вчера, 19:45
 
Владимир ЗеленскийПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала