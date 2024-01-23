https://ria.ru/20240123/peskov-1923068601.html

Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина

Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина - РИА Новости, 23.01.2024

Песков заявил, что у Зеленского не получится быть похожим на Путина

Зеленскому хочется походить на Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:25

2024-01-23T19:25

2024-01-23T20:01

владимир зеленский

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зеленскому хочется походить на Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1923074303.html

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владимир зеленский, политика, россия, дмитрий песков