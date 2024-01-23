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Песков прокомментировал территориальные притязания Зеленского к России
Песков прокомментировал территориальные притязания Зеленского к России - РИА Новости, 23.01.2024
Песков прокомментировал территориальные притязания Зеленского к России
Заявления Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России - это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:24
2024-01-23T19:24
2024-01-23T22:45
россия
политика
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России - это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу российского государства Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег"."Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов.. но этого нет. Они кончаются у его спонсоров.", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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россия, политика, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал территориальные притязания Зеленского к России
Песков назвал территориальные претензии Киева к РФ способом скрыть свои проблемы
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России - это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу российского государства Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину
.
По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег".
"Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов.. но этого нет. Они кончаются у его спонсоров.", - сказал Песков.
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