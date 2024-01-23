https://ria.ru/20240123/peskov-1923067596.html

У Зеленского большие проблемы, заявил Песков

У Зеленского большие проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024

У Зеленского большие проблемы, заявил Песков

Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:22

2024-01-23T19:22

2024-01-23T19:53

дмитрий песков

киев

россия

владимир зеленский

павел зарубин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У него (Владимира Зеленского - ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

киев

россия

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2024

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дмитрий песков, киев, россия, владимир зеленский, павел зарубин