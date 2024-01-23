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У Зеленского большие проблемы, заявил Песков
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков
Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:22
2024-01-23T19:22
2024-01-23T19:53
дмитрий песков
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У него (Владимира Зеленского - ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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дмитрий песков, киев, россия, владимир зеленский, павел зарубин
Дмитрий Песков, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков
Песков: ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее