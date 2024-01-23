Рейтинг@Mail.ru
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 23.01.2024 (обновлено: 19:53 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/peskov-1923067596.html
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2024
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков
Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:22
2024-01-23T19:53
дмитрий песков
киев
россия
владимир зеленский
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У него (Владимира Зеленского - ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_b4ba3f853c82022b2a7d8401904aa9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, киев, россия, владимир зеленский, павел зарубин
Дмитрий Песков, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
У Зеленского большие проблемы, заявил Песков

Песков: ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У него (Владимира Зеленского - ред.) растут проблемы, они будут дальше расти. И ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
 
Дмитрий ПесковКиевРоссияВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала