https://ria.ru/20240123/peskov-1923036198.html

Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине

Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине - РИА Новости, 23.01.2024

Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине

Владимир Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги, внутри страны неспокойно, поэтому ему приходится камуфлировать свои позиции,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:26

2024-01-23T17:26

2024-01-23T18:37

украина

политика

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги, внутри страны неспокойно, поэтому ему приходится камуфлировать свои позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя указ Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"."Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри у него неспокойно, много недовольных. Ему нужно чем-то камуфлировать свои позиции. И поэтому он камуфлирует это такими абсурдными указами. Вряд ли это может как-то помочь киевскому режиму, трудности будут только нарастать. Это при том, что наверняка там все-таки есть более или менее светлые умы, которые понимают, что нужно делать, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240123/rolik-1922943793.html

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украина, политика, россия, владимир зеленский, дмитрий песков