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Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине
Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине
Владимир Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги, внутри страны неспокойно, поэтому ему приходится камуфлировать свои позиции,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:26
2024-01-23T17:26
2024-01-23T18:37
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги, внутри страны неспокойно, поэтому ему приходится камуфлировать свои позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя указ Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"."Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри у него неспокойно, много недовольных. Ему нужно чем-то камуфлировать свои позиции. И поэтому он камуфлирует это такими абсурдными указами. Вряд ли это может как-то помочь киевскому режиму, трудности будут только нарастать. Это при том, что наверняка там все-таки есть более или менее светлые умы, которые понимают, что нужно делать, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал Песков.
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украина, политика, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Украина, Политика, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине
Песков: Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги