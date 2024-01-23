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Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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17:26 23.01.2024 (обновлено: 18:37 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/peskov-1923036198.html
Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине
Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине
Владимир Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги, внутри страны неспокойно, поэтому ему приходится камуфлировать свои позиции,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:26
2024-01-23T18:37
украина
политика
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги, внутри страны неспокойно, поэтому ему приходится камуфлировать свои позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя указ Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"."Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри у него неспокойно, много недовольных. Ему нужно чем-то камуфлировать свои позиции. И поэтому он камуфлирует это такими абсурдными указами. Вряд ли это может как-то помочь киевскому режиму, трудности будут только нарастать. Это при том, что наверняка там все-таки есть более или менее светлые умы, которые понимают, что нужно делать, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал Песков.
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украина, политика, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Украина, Политика, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков рассказал о положении Зеленского и настроениях на Украине

Песков: Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в непростом положении, ему перестали давать деньги, внутри страны неспокойно, поэтому ему приходится камуфлировать свои позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя указ Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".
«
"Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри у него неспокойно, много недовольных. Ему нужно чем-то камуфлировать свои позиции. И поэтому он камуфлирует это такими абсурдными указами. Вряд ли это может как-то помочь киевскому режиму, трудности будут только нарастать. Это при том, что наверняка там все-таки есть более или менее светлые умы, которые понимают, что нужно делать, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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УкраинаПолитикаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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