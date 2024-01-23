https://ria.ru/20240123/perevozka-1922956725.html

В Госдуме обсудят предложения по правилам перевозки питомцев

В Госдуме обсудят предложения по правилам перевозки питомцев - РИА Новости, 23.01.2024

В Госдуме обсудят предложения по правилам перевозки питомцев

В ГД обсудят предложения рабочей группы по доработке правил перевозки домашних животных в начале февраля, сообщил глава комитета ГД по экологии Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:35

2024-01-23T13:35

2024-01-23T15:53

госдума рф

дмитрий кобылкин

гибель кота твикса

ржд

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В ГД обсудят предложения рабочей группы по доработке правил перевозки домашних животных в начале февраля, сообщил глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин. Ранее во вторник первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов также сообщил, что возглавит рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете ГД по экологии. Он заявил, что в рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов, а доработка правил будет касаться создания условий, при которых инциденты, подобные трагедии с домашним котом Твиксом, который ехал в поезде по специальному билету и погиб после того как его выбросили из вагона, будут невозможны. "При комитете будет сформирована рабочая группа, включающая членов транспортного комитета, представителей РЖД и общественности, которая займется доработкой правил. В начале февраля состоятся обсуждения предложений по доработке правил перевозки домашних животных", - написал Кобылкин в своем Telegram-канале по итогам круглого стола, посвященного теме транспортных перевозок животных. По его словам, в качестве примера новых решений, РЖД сообщили о планах по персонализации при перевозке животных, информация о питомцах будет доступна проводникам через мобильные устройства, что позволит улучшить контроль и безопасность. Как сообщил Кобылкин, в рабочую группу войдут члены транспортного комитета ГД, представителей РЖД и общественности. Депутат отметил, что сейчас поток перевозок домашних животных по стране огромный: 75% владельцев собак и 50% владельцев кошек путешествовали со своими питомцами, а согласно данным РЖД, за прошлый год было перевезено около 700 тысяч животных, авиакомпания S7 сообщает, что более двух тысяч питомцев перевозятся каждую неделю. "Закон "Об ответственном обращении с животными" задал основу, а перевозчики активно включились в процесс, создавая специальные подразделения для защиты животных во время путешествий. Однако ключевую роль в дальнейшем прогрессе играют внутренние регламенты компаний и ответственное поведение самих пассажиров", - подчеркнул парламентарий. Ранее проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона выбравшегося из перевозки кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве, не найдя в случившемся состава преступления.

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

https://ria.ru/20240123/tviks-1922900576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, дмитрий кобылкин, гибель кота твикса, ржд, новости - туризм