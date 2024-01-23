https://ria.ru/20240123/pentagon-1923080930.html
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.01.2024
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон
Европейские страны продолжают поддерживать Украину на фоне отсутствия на данный момент у США средств для военной помощи Киеву, заявила помощник американского... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:47
2024-01-23T20:47
2024-01-23T20:59
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Европейские страны продолжают поддерживать Украину на фоне отсутствия на данный момент у США средств для военной помощи Киеву, заявила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер."Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины", - сказала Уолландер в ходе брифинга.По ее словам, с 1 октября прошлого года европейцами передано военного оборудования на сумму около 4,6 миллиарда долларов."В отсутствии финансирования мы не можем отправлять новые единицы, можем исполнять существующие контракты", - подчеркнула она.Она подчеркнула, что поддержка, которую США смогут оказать Украине, не будет соответствовать уровню 2022 года, когда конгресс "щедро" согласовал ассигнования.Как сообщалось ранее, Вашингтон в конце декабря передал свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет."Мы слышали от правительства Украины, министерства обороны об их обеспокоенностях о том, что у подразделений нет запасов боеприпасов, которые требуются. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы конгресс продвинулся в согласовании запроса", - добавила Уолландер.
https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html
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в мире, европа, украина, сша, министерство обороны сша, селеста уолландер
В мире, Европа, Украина, США, Министерство обороны США, Селеста Уолландер
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон
Пентагон: европейские страны продолжают стабильно поддерживать Украину