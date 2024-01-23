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Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.01.2024
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20:47 23.01.2024 (обновлено: 20:59 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/pentagon-1923080930.html
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон - РИА Новости, 23.01.2024
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон
Европейские страны продолжают поддерживать Украину на фоне отсутствия на данный момент у США средств для военной помощи Киеву, заявила помощник американского... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:47
2024-01-23T20:59
в мире
европа
украина
сша
министерство обороны сша
селеста уолландер
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Европейские страны продолжают поддерживать Украину на фоне отсутствия на данный момент у США средств для военной помощи Киеву, заявила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер."Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины", - сказала Уолландер в ходе брифинга.По ее словам, с 1 октября прошлого года европейцами передано военного оборудования на сумму около 4,6 миллиарда долларов."В отсутствии финансирования мы не можем отправлять новые единицы, можем исполнять существующие контракты", - подчеркнула она.Она подчеркнула, что поддержка, которую США смогут оказать Украине, не будет соответствовать уровню 2022 года, когда конгресс "щедро" согласовал ассигнования.Как сообщалось ранее, Вашингтон в конце декабря передал свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет.&quot;Мы слышали от правительства Украины, министерства обороны об их обеспокоенностях о том, что у подразделений нет запасов боеприпасов, которые требуются. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы конгресс продвинулся в согласовании запроса&quot;, - добавила Уолландер.
https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html
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в мире, европа, украина, сша, министерство обороны сша, селеста уолландер
В мире, Европа, Украина, США, Министерство обороны США, Селеста Уолландер
Европа продолжает поддерживать Украину, заявил Пентагон

Пентагон: европейские страны продолжают стабильно поддерживать Украину

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Европейские страны продолжают поддерживать Украину на фоне отсутствия на данный момент у США средств для военной помощи Киеву, заявила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.
«
"Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины", - сказала Уолландер в ходе брифинга.
Рустем Умеров
Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
Вчера, 19:44
По ее словам, с 1 октября прошлого года европейцами передано военного оборудования на сумму около 4,6 миллиарда долларов.
«
"В отсутствии финансирования мы не можем отправлять новые единицы, можем исполнять существующие контракты", - подчеркнула она.
Она подчеркнула, что поддержка, которую США смогут оказать Украине, не будет соответствовать уровню 2022 года, когда конгресс "щедро" согласовал ассигнования.
Как сообщалось ранее, Вашингтон в конце декабря передал свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет.
«

"Мы слышали от правительства Украины, министерства обороны об их обеспокоенностях о том, что у подразделений нет запасов боеприпасов, которые требуются. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы конгресс продвинулся в согласовании запроса", - добавила Уолландер.

Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии
22 января, 22:33
 
В миреЕвропаУкраинаСШАМинистерство обороны СШАСелеста Уолландер
 
 
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