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Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля - РИА Новости, 23.01.2024
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02:17 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/pensii-1922861267.html
Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля
Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля - РИА Новости, 23.01.2024
Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля
Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты для некоторых граждан, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:17
2024-01-23T02:17
общество
россия
андрей гиринский
рудн
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты для некоторых граждан, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.ЕДВ отражаются на доходе некоторых категорий пенсионеров - прежде всего, льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и т.п.“Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5 процента”, - объяснил Гиринский.Он добавил, что выплаты могут вырасти в случае отказа пенсионера от набора соцуслуг, положенных льготникам. Напротив, в случае их принятия денежную компенсацию снимут. И, конечно, в феврале вдвое увеличат страховые пенсии для достигших 80-летнего возраста в январе.
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общество, россия, андрей гиринский, рудн, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля

Экономист Гиринский сообщил о росте пенсий ряда категорий россиян с 1 февраля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты для некоторых граждан, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
ЕДВ отражаются на доходе некоторых категорий пенсионеров - прежде всего, льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и т.п.
«
“Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5 процента”, - объяснил Гиринский.
Он добавил, что выплаты могут вырасти в случае отказа пенсионера от набора соцуслуг, положенных льготникам. Напротив, в случае их принятия денежную компенсацию снимут. И, конечно, в феврале вдвое увеличат страховые пенсии для достигших 80-летнего возраста в январе.
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