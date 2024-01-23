https://ria.ru/20240123/pensii-1922861267.html

Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля

Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля - РИА Новости, 23.01.2024

Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля

Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты для некоторых граждан, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T02:17

2024-01-23T02:17

2024-01-23T02:17

общество

россия

андрей гиринский

рудн

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты для некоторых граждан, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.ЕДВ отражаются на доходе некоторых категорий пенсионеров - прежде всего, льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и т.п.“Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5 процента”, - объяснил Гиринский.Он добавил, что выплаты могут вырасти в случае отказа пенсионера от набора соцуслуг, положенных льготникам. Напротив, в случае их принятия денежную компенсацию снимут. И, конечно, в феврале вдвое увеличат страховые пенсии для достигших 80-летнего возраста в январе.

https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html

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Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

общество, россия, андрей гиринский, рудн, пенсия, пенсионеры, пенсии