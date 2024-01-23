Патриарх назвал защиту традиционных ценностей борьбой за суверенитет России
Патриарх Кирилл: защита традиционных ценностей — это защита суверенитета России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отстаивание и сохранение традиционных ценностей является защитой России, это борьба за ее суверенитет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Отстаивание и сохранение ценностей – это защита суверенитета России. Это не просто участие в философском дискурсе, не отвлеченные беседы. Это борьба за наш суверенитет. Наши воины сражаются и погибают за то, чтобы Россия осталась независимым государством, коих не так уж много. Я нашел пять таких государств на карте мира. Остальные – квазисуверенные государства", - сказал патриарх на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.