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Патриарх назвал защиту традиционных ценностей борьбой за суверенитет России - РИА Новости, 23.01.2024
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Религия
 
15:10 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922986319.html
Патриарх назвал защиту традиционных ценностей борьбой за суверенитет России
Патриарх назвал защиту традиционных ценностей борьбой за суверенитет России - РИА Новости, 23.01.2024
Патриарх назвал защиту традиционных ценностей борьбой за суверенитет России
Отстаивание и сохранение традиционных ценностей является защитой России, это борьба за ее суверенитет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:10
2024-01-23T15:10
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отстаивание и сохранение традиционных ценностей является защитой России, это борьба за ее суверенитет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Отстаивание и сохранение ценностей – это защита суверенитета России. Это не просто участие в философском дискурсе, не отвлеченные беседы. Это борьба за наш суверенитет. Наши воины сражаются и погибают за то, чтобы Россия осталась независимым государством, коих не так уж много. Я нашел пять таких государств на карте мира. Остальные – квазисуверенные государства", - сказал патриарх на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html
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россия, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф
Религия, Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Патриарх назвал защиту традиционных ценностей борьбой за суверенитет России

Патриарх Кирилл: защита традиционных ценностей — это защита суверенитета России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отстаивание и сохранение традиционных ценностей является защитой России, это борьба за ее суверенитет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Отстаивание и сохранение ценностей – это защита суверенитета России. Это не просто участие в философском дискурсе, не отвлеченные беседы. Это борьба за наш суверенитет. Наши воины сражаются и погибают за то, чтобы Россия осталась независимым государством, коих не так уж много. Я нашел пять таких государств на карте мира. Остальные – квазисуверенные государства", - сказал патриарх на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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