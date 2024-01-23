https://ria.ru/20240123/parizh-1923015098.html

В центре Парижа под гимн СССР прошла акция протеста против ОИ-2024

В центре Парижа под гимн СССР прошла акция протеста против ОИ-2024 - РИА Новости, 23.01.2024

В центре Парижа под гимн СССР прошла акция протеста против ОИ-2024

Активисты провели манифестацию против летних Олимпийских игр 2024 года под гимн СССР у здания мэрии Парижа. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:22

2024-01-23T16:22

2024-01-23T17:19

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ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Активисты провели манифестацию против летних Олимпийских игр 2024 года под гимн СССР у здания мэрии Парижа. Ранее во вторник несколько десятков людей с флагами профсоюза CGT и "Сила рабочих" (FO) собрались в центре города. Во время акции под окнами ратуши на площади Отель-де-Виль, где находятся парижские муниципальные органы власти, они разместили колонки и начали проигрывать гимн СССР со словами. Видео манифестации выложил в соцсеть Х депутат городского совета Орельян Верон. Как следует из заявления CGT, акция призвана "дать властям Парижа понять: без агентов общественных служб Олимпиады не будет". По словам активистов, условия труда для сотрудников городских служб во время этого мероприятия, в том числе необходимость работать сверхурочно, "презрительны, если не сказать оскорбительны". Они отметили, что за переработки им предложили замену десяти дней отпуска на выплаты и футболки с эмблемой Олимпийских игр — 2024. "У мэрии есть иные рычаги в плане дополнительного найма, распределения времени работы и премий за сверхурочную работу, что позволило бы нам справиться с растущей инфляцией и улучшить условия нашего труда", — говорится в коммюнике. Профсоюз потребовал в том числе организации питания, найма дополнительных работников и выплаты годовой премии в размере 1,5 тысячи евро в декабре. Во Франции в преддверии летней Олимпиады регулярно проходят протесты. На прошлой неделе профсоюзы полицейских также устроили акцию у мэрии в Париже, требуя повышения зарплат на фоне предстоящих переработок.Водители такси протестуют по всей стране, указывая на то, что их права ущемляют из-за запрета на передвижение по выделенным линиям во время Олимпиады, зарезервированным исключительно для аккредитованного транспорта. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240123/barrikady-1922980626.html

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Под звуки гимна СССР: акция протеста профсоюзных активистов у мэрии Парижа Под звуки гимна СССР: акция протеста профсоюзных активистов у мэрии Парижа 2024-01-23T16:22 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция, олимпийские игры