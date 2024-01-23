https://ria.ru/20240123/ozero-1923070434.html

На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере

На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере - РИА Новости, 23.01.2024

На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере

Телецкое озеро спасло самку марала с детенышем от волков в Республике Алтай, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:35

2024-01-23T19:35

2024-01-23T19:47

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БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Телецкое озеро спасло самку марала с детенышем от волков в Республике Алтай, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике. "Маралуха с взрослым маралёнком спасалась от волков в водах Телецкого озера. Государственный инспектор Алтайского заповедника Виталий Штыков в ходе планового обхода территории Белинского участка наблюдал в береговой части Телецкого маралуху с взрослым маралёнком, зашедшими в воды бушующего озера", - говорится в сообщении.Отмечается, что животные довольно близко подпустили человека, госинспектору удалось снять видео на телефон. Бывает, что, спасаясь от хищников, маралы забегают в воду озера или на лёд. "В озере или большой реке марал просто уплывает от преследователей на другой берег. Плавает он хорошо, а серые хищники не решаются нападать в воде", - отмечают в заповеднике.

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