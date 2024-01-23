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На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере - РИА Новости, 23.01.2024
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19:35 23.01.2024 (обновлено: 19:47 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ozero-1923070434.html
На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере
На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере - РИА Новости, 23.01.2024
На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере
Телецкое озеро спасло самку марала с детенышем от волков в Республике Алтай, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:35
2024-01-23T19:47
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БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Телецкое озеро спасло самку марала с детенышем от волков в Республике Алтай, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике. &quot;Маралуха с взрослым маралёнком спасалась от волков в водах Телецкого озера. Государственный инспектор Алтайского заповедника Виталий Штыков в ходе планового обхода территории Белинского участка наблюдал в береговой части Телецкого маралуху с взрослым маралёнком, зашедшими в воды бушующего озера&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что животные довольно близко подпустили человека, госинспектору удалось снять видео на телефон. Бывает, что, спасаясь от хищников, маралы забегают в воду озера или на лёд. "В озере или большой реке марал просто уплывает от преследователей на другой берег. Плавает он хорошо, а серые хищники не решаются нападать в воде", - отмечают в заповеднике.
https://ria.ru/20240110/olen-1920430850.html
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Хорошие новости, Республика Алтай, Россия
На Алтае марал с детенышем спаслись от волков в Телецком озере

На Алтае самка марала с детенышем спаслись от волков в водах Телецкого озера

© Фото : Алтайский биосферный заповедник/ВКонтактеМаралы спасаются от волков в водах Телецкого озера
Маралы спасаются от волков в водах Телецкого озера - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Алтайский биосферный заповедник/ВКонтакте
Маралы спасаются от волков в водах Телецкого озера
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Телецкое озеро спасло самку марала с детенышем от волков в Республике Алтай, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике.
«

"Маралуха с взрослым маралёнком спасалась от волков в водах Телецкого озера. Государственный инспектор Алтайского заповедника Виталий Штыков в ходе планового обхода территории Белинского участка наблюдал в береговой части Телецкого маралуху с взрослым маралёнком, зашедшими в воды бушующего озера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животные довольно близко подпустили человека, госинспектору удалось снять видео на телефон. Бывает, что, спасаясь от хищников, маралы забегают в воду озера или на лёд.
«
"В озере или большой реке марал просто уплывает от преследователей на другой берег. Плавает он хорошо, а серые хищники не решаются нападать в воде", - отмечают в заповеднике.
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