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Шеф Пентагона впервые после госпитализации поучаствовал в видеоконференции - РИА Новости, 23.01.2024
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https://ria.ru/20240123/ostin-1923028541.html
Шеф Пентагона впервые после госпитализации поучаствовал в видеоконференции
Шеф Пентагона впервые после госпитализации поучаствовал в видеоконференции - РИА Новости, 23.01.2024
Шеф Пентагона впервые после госпитализации поучаствовал в видеоконференции
Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые после своей скандальной госпитализации поучаствовал в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:00
2024-01-23T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые после своей скандальной госпитализации поучаствовал в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине, и на фоне отсутствия у США возможностей предоставлять Киеву новые пакеты вооружений призвал остальных не колебаться в поддержке. "Если мы потеряем самообладание, вздрогнем, не сможем сдержать тех, кто в противном случае стал бы агрессором, мы только вызовем больше кровопролития и хаоса", - сказал Остин на заседании контактной группы западных стран. Мероприятие транслировал Пентагон. Он заявил, что западные страны "не должны поколебаться в поддержке Украины". По его словам, поддержка Западом Украины делает все страны-участницы коалиции безопасней. Остин также призвал участников контактной группы предоставить Украине больше систем ПВО и перехватчиков ракет. Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. На кадрах нынешней трансляции Остин сидит в кабинете, на стене которого знак военного ведомства. США пока не могут предоставлять новую помощь Киеву, поскольку у администрации закончились согласованные конгрессом средства для этого. Новый запрос Белого дома об ассигнованиях на военную помощь Украине находится на рассмотрении законодателей, но продвижений в этом вопросе пока нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
https://ria.ru/20240114/reshenie-1921318309.html
https://ria.ru/20240112/pentagon-1920993059.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шеф Пентагона впервые после госпитализации поучаствовал в видеоконференции

Остин впервые после госпитализации поучаствовал в видеоконференции по Украине

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые после своей скандальной госпитализации поучаствовал в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине, и на фоне отсутствия у США возможностей предоставлять Киеву новые пакеты вооружений призвал остальных не колебаться в поддержке.
"Если мы потеряем самообладание, вздрогнем, не сможем сдержать тех, кто в противном случае стал бы агрессором, мы только вызовем больше кровопролития и хаоса", - сказал Остин на заседании контактной группы западных стран. Мероприятие транслировал Пентагон.
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Он заявил, что западные страны "не должны поколебаться в поддержке Украины". По его словам, поддержка Западом Украины делает все страны-участницы коалиции безопасней. Остин также призвал участников контактной группы предоставить Украине больше систем ПВО и перехватчиков ракет.
Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. На кадрах нынешней трансляции Остин сидит в кабинете, на стене которого знак военного ведомства.
США пока не могут предоставлять новую помощь Киеву, поскольку у администрации закончились согласованные конгрессом средства для этого. Новый запрос Белого дома об ассигнованиях на военную помощь Украине находится на рассмотрении законодателей, но продвижений в этом вопросе пока нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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