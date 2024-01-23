https://ria.ru/20240123/osnovatel-1923061918.html

Основателя московской "Академии инвестиций" осудили на пять лет

Основателя московской "Академии инвестиций" осудили на пять лет - РИА Новости, 23.01.2024

Основателя московской "Академии инвестиций" осудили на пять лет

Пресненский суд Москвы за мошенничество приговорил к пяти годам колонии основателя Академии частного инвестора Андрея Ховратова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:50

2024-01-23T18:50

2024-01-23T18:50

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы за мошенничество приговорил к пяти годам колонии основателя Академии частного инвестора Андрея Ховратова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал его виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено лишение свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в суде. По данным обвинения, Ховратов с целью незаконного обогащения создал группу мошенников "для массового вовлечения неограниченного круга лиц в инвестирование в криптовалюту". Ущерб по делу не называется, но, судя по наличию пяти эпизодов в особо крупном размере, речь более чем о 5 миллионах рублей. Строить "академию успеха" Ховратову помогала соучастница, скрывшаяся от следствия, и "иные неустановленные лица", уточняет прокуратура Москвы в своем телеграм-канале. Академия частного инвестора рекламировалась как возможность "для каждого желающего стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда, работающего во всех сегментах и секторах рынка". Концептуально система базировалась на некоей "программе Новой экономической эволюции мира", разработанной Ховратовым, дольщикам обещали "высокий инвестиционный доход". На деле, решил суд, это было мошенничество. "Полученные от потерпевших деньги участники распределили между собой, уклонившись от выполнения своих обязательств по выплате дивидендного дохода от инвестирования в криптовалюту, а также от возврата денежных средств", - говорится в релизе. Вину Ховратов так и не признал. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240117/moshennichestvo-1921925690.html

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