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Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 23.01.2024 (обновлено: 17:15 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/oskar-1923032303.html
Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар"
Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2024
Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар"
Эмма Стоун, Брэдли Купер, Киллиан Мерф и Лили Гладстоун удостоены номинации на премию киноакадемии США "Оскар" за свои актерские работы первого плана, сообщили... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:14
2024-01-23T17:15
культура
новости культуры
кинопремия "оскар"
брэдли купер
киллиан мерфи
роберт де ниро
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Эмма Стоун, Брэдли Купер, Киллиан Мерф и Лили Гладстоун удостоены номинации на премию киноакадемии США "Оскар" за свои актерские работы первого плана, сообщили организаторы премии. В номинации "Лучшая актриса" представлены Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), которая стала первой представительницей коренного населения США, номинированной на "Оскар" за актерскую работу, а также Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). В категории "Лучшая мужская роль" на "Оскар" претендуют Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво"). Номинацию за "Лучшую мужскую роль второго плана" получили Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За звание "Лучшей актрисы второго плана" будут бороться Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби"). 96-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.
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новости культуры, кинопремия "оскар", брэдли купер, киллиан мерфи, роберт де ниро
Культура, Новости культуры, Кинопремия "Оскар", Брэдли Купер, Киллиан Мерфи, Роберт Де Ниро
Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар"

Актеры Эмма Стоун, Брэдли Купер и Киллиан Мерфи номинированы на "Оскар"

© AP Photo / Invision/Eric Jamison Американская актриса Эмма Стоун
Американская актриса Эмма Стоун - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Американская актриса Эмма Стоун. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Эмма Стоун, Брэдли Купер, Киллиан Мерф и Лили Гладстоун удостоены номинации на премию киноакадемии США "Оскар" за свои актерские работы первого плана, сообщили организаторы премии.
В номинации "Лучшая актриса" представлены Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), которая стала первой представительницей коренного населения США, номинированной на "Оскар" за актерскую работу, а также Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").
В категории "Лучшая мужская роль" на "Оскар" претендуют Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").
Номинацию за "Лучшую мужскую роль второго плана" получили Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За звание "Лучшей актрисы второго плана" будут бороться Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби").
96-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.
Кадр из трейлера фильма Барби
Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Вчера, 17:01
 
КультураНовости культурыКинопремия "Оскар"Брэдли КуперКиллиан МерфиРоберт Де Ниро
 
 
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