https://ria.ru/20240123/oskar-1923032303.html

Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар"

Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2024

Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар"

Эмма Стоун, Брэдли Купер, Киллиан Мерф и Лили Гладстоун удостоены номинации на премию киноакадемии США "Оскар" за свои актерские работы первого плана, сообщили... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:14

2024-01-23T17:14

2024-01-23T17:15

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Эмма Стоун, Брэдли Купер, Киллиан Мерф и Лили Гладстоун удостоены номинации на премию киноакадемии США "Оскар" за свои актерские работы первого плана, сообщили организаторы премии. В номинации "Лучшая актриса" представлены Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), которая стала первой представительницей коренного населения США, номинированной на "Оскар" за актерскую работу, а также Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). В категории "Лучшая мужская роль" на "Оскар" претендуют Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво"). Номинацию за "Лучшую мужскую роль второго плана" получили Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За звание "Лучшей актрисы второго плана" будут бороться Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби"). 96-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.

https://ria.ru/20240123/oskar-1923028815.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кинопремия "оскар", брэдли купер, киллиан мерфи, роберт де ниро