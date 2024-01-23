Эмму Стоун, Брэдли Купера и Киллиана Мерфи номинировали на "Оскар"
Актеры Эмма Стоун, Брэдли Купер и Киллиан Мерфи номинированы на "Оскар"
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Американская актриса Эмма Стоун
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Американская актриса Эмма Стоун. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Эмма Стоун, Брэдли Купер, Киллиан Мерф и Лили Гладстоун удостоены номинации на премию киноакадемии США "Оскар" за свои актерские работы первого плана, сообщили организаторы премии.
В номинации "Лучшая актриса" представлены Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), которая стала первой представительницей коренного населения США, номинированной на "Оскар" за актерскую работу, а также Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").
В категории "Лучшая мужская роль" на "Оскар" претендуют Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").
Номинацию за "Лучшую мужскую роль второго плана" получили Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За звание "Лучшей актрисы второго плана" будут бороться Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби").
96-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.