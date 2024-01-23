https://ria.ru/20240123/oskar-1923028815.html

Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 23.01.2024

Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

Картины "Барби", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные" и "Анатомия падения" номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм года", объявили организаторы во... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:01

2024-01-23T17:01

2024-01-23T17:27

культура

новости культуры

кино

мартин скорсезе

брэдли купер

кинопремия "оскар"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441874_237:0:3846:2030_1920x0_80_0_0_720740f06c5a3b179015715383f75f76.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Картины "Барби", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные" и "Анатомия падения" номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм года", объявили организаторы во вторник, 96-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.В главной номинации кинопремии в общей сложности традиционно представлены десять картин, в том числе "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пэйна, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Зона интересов" Джонатана Глейзера, также номинированная на звание "Лучшего зарубежного фильма".Как сообщили организаторы ранее, за "Оскара" в категории "Лучший фильм года" в этом году могли бороться 265 картин.

https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кино, мартин скорсезе, брэдли купер, кинопремия "оскар"