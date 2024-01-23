https://ria.ru/20240123/oskar-1923028815.html
Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 23.01.2024
Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Картины "Барби", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные" и "Анатомия падения" номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм года", объявили организаторы во... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:01
2024-01-23T17:01
2024-01-23T17:27
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мартин скорсезе
брэдли купер
кинопремия "оскар"
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Картины "Барби", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные" и "Анатомия падения" номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм года", объявили организаторы во вторник, 96-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.В главной номинации кинопремии в общей сложности традиционно представлены десять картин, в том числе "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пэйна, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Зона интересов" Джонатана Глейзера, также номинированная на звание "Лучшего зарубежного фильма".Как сообщили организаторы ранее, за "Оскара" в категории "Лучший фильм года" в этом году могли бороться 265 картин.
https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино, мартин скорсезе, брэдли купер, кинопремия "оскар"
Культура, Новости культуры, Кино, Мартин Скорсезе, Брэдли Купер, Кинопремия "Оскар"
Названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
"Барби" и "Оппенгеймера" номинировали на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"