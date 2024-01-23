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В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024
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23:03 23.01.2024 (обновлено: 01:03 24.01.2024)
https://ria.ru/20240123/oruzhie-1923096700.html
В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году
В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024
В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году
Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T23:03
2024-01-24T01:03
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит оружие, которого еще не было, а также "большие пакеты помощи от нескольких государств". "Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать... логистические узлы", - приводит слова Павлюка телеканал "Общественное". По словам Павлюка, на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. "В этом году будут большие пакеты помощи от нескольких государств", — подчеркнул он. Украинский министр обороны Рустем Умеров во вторник на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ, передает пресс-служба министерства. Ранее Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. На прошлой неделе министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, минобороны франции
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Минобороны Франции
В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году

МО Украины заявило о получении Киевом в 2024 году оружия, которого еще не было

© РИА Новости / Михаил ПалинчакМинистерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Министерство обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит оружие, которого еще не было, а также "большие пакеты помощи от нескольких государств".
«
"Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать... логистические узлы", - приводит слова Павлюка телеканал "Общественное".
Рустем Умеров
Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
Вчера, 19:44
По словам Павлюка, на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. "В этом году будут большие пакеты помощи от нескольких государств", — подчеркнул он.
Украинский министр обороны Рустем Умеров во вторник на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ, передает пресс-служба министерства.
Ранее Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. На прошлой неделе министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 21:41
 
В миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТОМинобороны Франции
 
 
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