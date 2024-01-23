https://ria.ru/20240123/oruzhie-1923096700.html

В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году

В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024

В Киеве рассказали об оружии, которое получат в 2024 году

Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-23T23:03

2024-01-23T23:03

2024-01-24T01:03

в мире

украина

киев

россия

сергей лавров

рустем умеров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105424/72/1054247281_0:310:2686:1820_1920x0_80_0_0_e54ad867572b0a3d68e2172cb5e73c03.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит оружие, которого еще не было, а также "большие пакеты помощи от нескольких государств". "Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать... логистические узлы", - приводит слова Павлюка телеканал "Общественное". По словам Павлюка, на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. "В этом году будут большие пакеты помощи от нескольких государств", — подчеркнул он. Украинский министр обороны Рустем Умеров во вторник на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ, передает пресс-служба министерства. Ранее Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. На прошлой неделе министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.

https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html

https://ria.ru/20240123/zapros-1923089291.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, минобороны франции