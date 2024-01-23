https://ria.ru/20240123/ochigava-1922873622.html
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд - РИА Новости, 23.01.2024
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд
Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:34
2024-01-23T04:34
2024-01-23T06:16
копенгаген
лос-анджелес
калифорния
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:3477:1956_1920x0_80_0_0_2c579c272a96eb503c7bb76c744ef0a5.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу, говорится в постановлении окружного суда Калифорнии.Находящийся под стражей Очигава ранее отказался покинуть камеру, чтобы присутствовать на предварительных слушаниях, из-за этого их перенесли. "Судебные маршалы могут извлечь подсудимого из центра содержания, прибегнув к разумной силе, необходимой для его доставки в суд", - говорится в постановлении. При этом суд поручил приставам дать Очигаве последний шанс самому согласиться на прибытие в суд, перед этим зачитав ему документ, разрешающий применение силы. Заседание суда назначено на утро среды местного времени.Очигаву задержали 4 ноября минувшего года на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и был не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.Россиянину предъявили обвинения в проезде без документов и оставили под стражей на период установления всех обстоятельств и проведения разбирательства.
https://ria.ru/20240104/latviya-1919655570.html
https://ria.ru/20231026/migrant-1905492228.html
копенгаген
лос-анджелес
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_29:0:3320:2468_1920x0_80_0_0_77b9967f2f8d4b7984843e0fbb11954f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
копенгаген, лос-анджелес, калифорния, в мире
Копенгаген, Лос-Анджелес, Калифорния, В мире
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд
Прилетевшего в США без билета российского экономиста Очигаву доставят в суд
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу, говорится в постановлении окружного суда Калифорнии.
Находящийся под стражей Очигава ранее отказался покинуть камеру, чтобы присутствовать на предварительных слушаниях, из-за этого их перенесли.
Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам
«
"Судебные маршалы могут извлечь подсудимого из центра содержания, прибегнув к разумной силе, необходимой для его доставки в суд", - говорится в постановлении.
При этом суд поручил приставам дать Очигаве последний шанс самому согласиться на прибытие в суд, перед этим зачитав ему документ, разрешающий применение силы. Заседание суда назначено на утро среды местного времени.
Очигаву задержали 4 ноября минувшего года на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и был не в состоянии объяснить озадаченным властям США
, каким образом это произошло.
Россиянину предъявили обвинения в проезде без документов и оставили под стражей на период установления всех обстоятельств и проведения разбирательства.
Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд