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Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд - РИА Новости, 23.01.2024
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04:34 23.01.2024 (обновлено: 06:16 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ochigava-1922873622.html
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд - РИА Новости, 23.01.2024
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд
Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T04:34
2024-01-23T06:16
копенгаген
лос-анджелес
калифорния
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу, говорится в постановлении окружного суда Калифорнии.Находящийся под стражей Очигава ранее отказался покинуть камеру, чтобы присутствовать на предварительных слушаниях, из-за этого их перенесли. "Судебные маршалы могут извлечь подсудимого из центра содержания, прибегнув к разумной силе, необходимой для его доставки в суд", - говорится в постановлении. При этом суд поручил приставам дать Очигаве последний шанс самому согласиться на прибытие в суд, перед этим зачитав ему документ, разрешающий применение силы. Заседание суда назначено на утро среды местного времени.Очигаву задержали 4 ноября минувшего года на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и был не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.Россиянину предъявили обвинения в проезде без документов и оставили под стражей на период установления всех обстоятельств и проведения разбирательства.
https://ria.ru/20240104/latviya-1919655570.html
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копенгаген, лос-анджелес, калифорния, в мире
Копенгаген, Лос-Анджелес, Калифорния, В мире
Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд

Прилетевшего в США без билета российского экономиста Очигаву доставят в суд

© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу, говорится в постановлении окружного суда Калифорнии.
Находящийся под стражей Очигава ранее отказался покинуть камеру, чтобы присутствовать на предварительных слушаниях, из-за этого их перенесли.
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"Судебные маршалы могут извлечь подсудимого из центра содержания, прибегнув к разумной силе, необходимой для его доставки в суд", - говорится в постановлении.
При этом суд поручил приставам дать Очигаве последний шанс самому согласиться на прибытие в суд, перед этим зачитав ему документ, разрешающий применение силы. Заседание суда назначено на утро среды местного времени.
Очигаву задержали 4 ноября минувшего года на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и был не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.
Россиянину предъявили обвинения в проезде без документов и оставили под стражей на период установления всех обстоятельств и проведения разбирательства.
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