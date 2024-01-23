https://ria.ru/20240123/ochigava-1922873622.html

Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд

Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд - РИА Новости, 23.01.2024

Прилетевшего в США без билета и визы россиянина силой доставят в суд

Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T04:34

2024-01-23T04:34

2024-01-23T06:16

копенгаген

лос-анджелес

калифорния

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего без паспорта, визы и авиабилета из Копенгагена в американский Лос-Анджелес, силой доставят на заседание по его делу, говорится в постановлении окружного суда Калифорнии.Находящийся под стражей Очигава ранее отказался покинуть камеру, чтобы присутствовать на предварительных слушаниях, из-за этого их перенесли. "Судебные маршалы могут извлечь подсудимого из центра содержания, прибегнув к разумной силе, необходимой для его доставки в суд", - говорится в постановлении. При этом суд поручил приставам дать Очигаве последний шанс самому согласиться на прибытие в суд, перед этим зачитав ему документ, разрешающий применение силы. Заседание суда назначено на утро среды местного времени.Очигаву задержали 4 ноября минувшего года на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и был не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.Россиянину предъявили обвинения в проезде без документов и оставили под стражей на период установления всех обстоятельств и проведения разбирательства.

https://ria.ru/20240104/latviya-1919655570.html

https://ria.ru/20231026/migrant-1905492228.html

копенгаген

лос-анджелес

калифорния

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копенгаген, лос-анджелес, калифорния, в мире