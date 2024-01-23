https://ria.ru/20240123/obstrel-1923049550.html

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей - РИА Новости, 23.01.2024

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей

Не менее семи мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, также получили ранения два сотрудника... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:00

2024-01-23T18:00

2024-01-23T18:00

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Не менее семи мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, также получили ранения два сотрудника МЧС по ДНР, один из них скончался в больнице, сообщил глава республики Денис Пушилин."В результате обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов, скончался в больнице. Ему было 23 года. Приношу соболезнования родным и близким погибшего ... Также при данном обстреле пострадали семь гражданских лиц: четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно, три госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР уточнил, что второму пострадавшему сотруднику МЧС оказана помощь амбулаторно.Пушилин напомнил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка получили повреждения два жилых дома, здание ясли-сад и ДК.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщало, что украинские войска в 12.48 выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять ракет из РСЗО.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240123/yasinovataya-1923005859.html

https://ria.ru/20240123/obstrel-1922981527.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк