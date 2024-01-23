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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/obstrel-1923049550.html
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей - РИА Новости, 23.01.2024
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей
Не менее семи мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, также получили ранения два сотрудника... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:00
2024-01-23T18:00
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Не менее семи мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, также получили ранения два сотрудника МЧС по ДНР, один из них скончался в больнице, сообщил глава республики Денис Пушилин."В результате обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов, скончался в больнице. Ему было 23 года. Приношу соболезнования родным и близким погибшего ... Также при данном обстреле пострадали семь гражданских лиц: четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно, три госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР уточнил, что второму пострадавшему сотруднику МЧС оказана помощь амбулаторно.Пушилин напомнил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка получили повреждения два жилых дома, здание ясли-сад и ДК.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщало, что украинские войска в 12.48 выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять ракет из РСЗО.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240123/yasinovataya-1923005859.html
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922981527.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей

Пушилин: при обстреле Донецка пострадали не менее 7 мирных жителей

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Не менее семи мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, также получили ранения два сотрудника МЧС по ДНР, один из них скончался в больнице, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В результате обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов, скончался в больнице. Ему было 23 года. Приношу соболезнования родным и близким погибшего ... Также при данном обстреле пострадали семь гражданских лиц: четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно, три госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР уточнил, что второму пострадавшему сотруднику МЧС оказана помощь амбулаторно.
Пушилин напомнил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка получили повреждения два жилых дома, здание ясли-сад и ДК.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщало, что украинские войска в 12.48 выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять ракет из РСЗО.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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