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ЦАХАЛ сообщил о незначительном ущербе базе ВВС после обстрела из Ливана - РИА Новости, 23.01.2024
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16:44 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/obstrel-1923024676.html
ЦАХАЛ сообщил о незначительном ущербе базе ВВС после обстрела из Ливана
ЦАХАЛ сообщил о незначительном ущербе базе ВВС после обстрела из Ливана - РИА Новости, 23.01.2024
ЦАХАЛ сообщил о незначительном ущербе базе ВВС после обстрела из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате обстрела со стороны территории Ливана незначительный ущерб был нанесен одной из баз ВВС на севере... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:44
2024-01-23T16:44
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате обстрела со стороны территории Ливана незначительный ущерб был нанесен одной из баз ВВС на севере страны. "После сирен, которые прозвучали на севере Израиля сегодня (во вторник), было выявлено несколько запусков, пересекших израильскую территорию со стороны Ливана. Некоторые из них были успешно перехвачены системой ПВО. В результате этих запусков инфраструктуре базы ВВС был причинен незначительный ущерб", - говорится в сообщении. Военные отметили, что системы обнаружений ВВС и сами военнослужащие не пострадали в результате обстрела. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил о незначительном ущербе базе ВВС после обстрела из Ливана

Армия Израиля сообщила о незначительном ущербе базе ВВС после обстрела из Ливана

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки на границе с Ливаном
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате обстрела со стороны территории Ливана незначительный ущерб был нанесен одной из баз ВВС на севере страны.
«
"После сирен, которые прозвучали на севере Израиля сегодня (во вторник), было выявлено несколько запусков, пересекших израильскую территорию со стороны Ливана. Некоторые из них были успешно перехвачены системой ПВО. В результате этих запусков инфраструктуре базы ВВС был причинен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что системы обнаружений ВВС и сами военнослужащие не пострадали в результате обстрела.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 14:39
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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