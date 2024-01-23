https://ria.ru/20240123/obstrel-1922981527.html

В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина

В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина - РИА Новости, 23.01.2024

В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина

Снаряд ВСУ попал на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка, пострадали два человека, работающих в общественной приемной главы ДНР Дениса... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:58

2024-01-23T14:58

2024-01-23T14:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Снаряд ВСУ попал на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка, пострадали два человека, работающих в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина, передает корреспондент РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения возле дома культуры имени Куйбышева в результате обстрела украинскими войсками, повреждены здание ДК, детсада и многоквартирного дома, заявил во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по этому району были выпущены пять снарядов из РСЗО. "Около 12 часов произошел прилёт под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан, пострадало два сотрудника, их забрала скорая", - сказал журналистам глава Куйбышевского района Иван Адамец. Повреждения получил фасад здания, со стороны прилета боеприпаса выбиты все окна, взрывной волной вынесены ряд оконных блоков общественной приёмной. В ликвидации последствий обстрела участвуют персонал ДК, представители народной дружины.

https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html

https://ria.ru/20240123/obstrel-1922922134.html

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донецкая народная республика

куйбышевский район

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