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В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922981527.html
В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина
В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина - РИА Новости, 23.01.2024
В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина
Снаряд ВСУ попал на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка, пострадали два человека, работающих в общественной приемной главы ДНР Дениса... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:58
2024-01-23T14:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Снаряд ВСУ попал на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка, пострадали два человека, работающих в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина, передает корреспондент РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения возле дома культуры имени Куйбышева в результате обстрела украинскими войсками, повреждены здание ДК, детсада и многоквартирного дома, заявил во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по этому району были выпущены пять снарядов из РСЗО. "Около 12 часов произошел прилёт под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан, пострадало два сотрудника, их забрала скорая", - сказал журналистам глава Куйбышевского района Иван Адамец. Повреждения получил фасад здания, со стороны прилета боеприпаса выбиты все окна, взрывной волной вынесены ряд оконных блоков общественной приёмной. В ликвидации последствий обстрела участвуют персонал ДК, представители народной дружины.
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922922134.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В Донецке снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина

Снаряд ВСУ прилетел под окна приемной Пушилина в Донецке, пострадали сотрудники

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкна после повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна после повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окна после повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Снаряд ВСУ попал на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка, пострадали два человека, работающих в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина, передает корреспондент РИА Новости.
Два мирных жителя получили ранения возле дома культуры имени Куйбышева в результате обстрела украинскими войсками, повреждены здание ДК, детсада и многоквартирного дома, заявил во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по этому району были выпущены пять снарядов из РСЗО.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя
Вчера, 13:47
"Около 12 часов произошел прилёт под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан, пострадало два сотрудника, их забрала скорая", - сказал журналистам глава Куйбышевского района Иван Адамец.
Повреждения получил фасад здания, со стороны прилета боеприпаса выбиты все окна, взрывной волной вынесены ряд оконных блоков общественной приёмной.
В ликвидации последствий обстрела участвуют персонал ДК, представители народной дружины.
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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