https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.01.2024

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:47

2024-01-23T13:47

2024-01-23T13:47

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района возле ДК имени Куйбышева ранены два человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.48 выпустили по этому району пять ракет из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240123/donetsk-1922862079.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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