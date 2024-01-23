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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.01.2024
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:47
2024-01-23T13:47
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района возле ДК имени Куйбышева ранены два человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.48 выпустили по этому району пять ракет из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240123/donetsk-1922862079.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя

Кулемзин: при ракетном обстреле ВСУ Куйбышевского района ранены 2 мирных жителя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района возле ДК имени Куйбышева ранены два человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.48 выпустили по этому району пять ракет из РСЗО.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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