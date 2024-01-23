https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.01.2024
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:47
2024-01-23T13:47
2024-01-23T13:47
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района возле ДК имени Куйбышева ранены два человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.48 выпустили по этому району пять ракет из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240123/donetsk-1922862079.html
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два мирных жителя
Кулемзин: при ракетном обстреле ВСУ Куйбышевского района ранены 2 мирных жителя