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При обстреле Ясиноватой погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922927483.html
При обстреле Ясиноватой погибли два мирных жителя
При обстреле Ясиноватой погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.01.2024
При обстреле Ясиноватой погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, заявил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:39
2024-01-23T11:39
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, заявил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела Ясиноватой погибли два человека - мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения. Молимся за упокой души погибших", - говорится в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские воска в 10.05 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240122/donbass-1922793594.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
При обстреле Ясиноватой погибли два мирных жителя

Шевченко: два мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, заявил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела Ясиноватой погибли два человека - мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения. Молимся за упокой души погибших", - говорится в Telegram-канале мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские воска в 10.05 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали
22 января, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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