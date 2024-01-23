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ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922922134.html
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2024
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:32
2024-01-23T11:32
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по селам левобережья 35 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они нанесли по мирным объектам области еще 19 артиллерийских ударов", - сообщил источник. Под огонь попали Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Песчановка, Подстепное, Кардашинка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 54 удара по селам левого берега Днепра Херсонской области

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по селам левобережья 35 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они нанесли по мирным объектам области еще 19 артиллерийских ударов", - сообщил источник.
Под огонь попали Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Песчановка, Подстепное, Кардашинка.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская область
 
 
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