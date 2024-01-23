https://ria.ru/20240123/obstrel-1922922134.html

ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2024

ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:32

2024-01-23T11:32

2024-01-23T11:32

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по селам левобережья 35 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они нанесли по мирным объектам области еще 19 артиллерийских ударов", - сообщил источник. Под огонь попали Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Песчановка, Подстепное, Кардашинка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область