https://ria.ru/20240123/obstrel-1922922134.html
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2024
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:32
2024-01-23T11:32
2024-01-23T11:32
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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по селам левобережья 35 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они нанесли по мирным объектам области еще 19 артиллерийских ударов", - сообщил источник. Под огонь попали Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Песчановка, Подстепное, Кардашинка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 54 удара по селам левого берега Днепра Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по селам левобережья 35 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они нанесли по мирным объектам области еще 19 артиллерийских ударов", - сообщил источник.
Под огонь попали Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Песчановка, Подстепное, Кардашинка.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками