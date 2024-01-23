https://ria.ru/20240123/obrazets-1922896374.html

Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи

Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024

Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи

Правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, следует из указа президента... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:56

2024-01-23T09:56

2024-01-23T10:41

владимир путин

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общество

правительство рф

год семьи

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, следует из указа президента Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей", опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительству РФ: a) установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в РФ; б) обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки, посредством использования государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, а также осуществление мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами РФ мер социальной поддержки таких семей", - говорится в тексте указа. Добавляется, что регионы не должны снижать имеющийся уровень поддержки многодетных семей с вступлением в силу меры об установлении статуса многодетной семьи. Они вправе расширить эту категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки."Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус", - указывается в документе.

https://ria.ru/20240123/putin-1922861542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, правительство рф, год семьи