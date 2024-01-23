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Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи
Правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, следует из указа президента... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:56
2024-01-23T09:56
2024-01-23T10:41
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общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, следует из указа президента Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей", опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительству РФ: a) установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в РФ; б) обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки, посредством использования государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, а также осуществление мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами РФ мер социальной поддержки таких семей", - говорится в тексте указа. Добавляется, что регионы не должны снижать имеющийся уровень поддержки многодетных семей с вступлением в силу меры об установлении статуса многодетной семьи. Они вправе расширить эту категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки."Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус", - указывается в документе.
https://ria.ru/20240123/putin-1922861542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество, правительство рф, год семьи
Владимир Путин, Россия, Общество, Правительство РФ, Год семьи
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, следует из указа
президента Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей", опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительству РФ: a) установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в РФ; б) обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки, посредством использования государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, а также осуществление мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами РФ мер социальной поддержки таких семей", - говорится в тексте указа.
Добавляется, что регионы не должны снижать имеющийся уровень поддержки многодетных семей с вступлением в силу меры об установлении статуса многодетной семьи. Они вправе расширить эту категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.
"Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус", - указывается в документе.
Путин посетит форум "Родные - Любимые", где откроет Год семьи