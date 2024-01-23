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МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль - РИА Новости, 23.01.2024
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09:49 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/nigeriya-1922895161.html
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль - РИА Новости, 23.01.2024
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль
США нужно сильнее воздействовать на Израиль, чтобы добиться прекращения операции в секторе Газа, заявил министр иностранных дел страны Юсуф Маитама Туггар в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:49
2024-01-23T09:49
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США нужно сильнее воздействовать на Израиль, чтобы добиться прекращения операции в секторе Газа, заявил министр иностранных дел страны Юсуф Маитама Туггар в интервью газете Financial Times. Министр напомнил, что Абужда выступает за прекращение боевых действий и осуждает непропорциональное насилие против жителей анклава. Он добавил, что палестинцам необходимо получить собственное государство. "Ключом к этому являются США - у США больше рычагов влияния, чем у европейских стран, и мы начинаем наблюдать, что даже США ужесточают свою позицию. Но им нужно пойти дальше", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240123/nigeriya-1922890910.html
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в мире, сша, израиль, нигерия
В мире, США, Израиль, Нигерия
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль

МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль для деэскалации в Газе

© Flickr / Shariz ChakeraНигерия
Нигерия - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Flickr / Shariz Chakera
Нигерия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США нужно сильнее воздействовать на Израиль, чтобы добиться прекращения операции в секторе Газа, заявил министр иностранных дел страны Юсуф Маитама Туггар в интервью газете Financial Times.
Министр напомнил, что Абужда выступает за прекращение боевых действий и осуждает непропорциональное насилие против жителей анклава. Он добавил, что палестинцам необходимо получить собственное государство.
"Ключом к этому являются США - у США больше рычагов влияния, чем у европейских стран, и мы начинаем наблюдать, что даже США ужесточают свою позицию. Но им нужно пойти дальше", - подчеркнул министр.
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