https://ria.ru/20240123/nigeriya-1922895161.html
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль - РИА Новости, 23.01.2024
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль
США нужно сильнее воздействовать на Израиль, чтобы добиться прекращения операции в секторе Газа, заявил министр иностранных дел страны Юсуф Маитама Туггар в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:49
2024-01-23T09:49
2024-01-23T09:49
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США нужно сильнее воздействовать на Израиль, чтобы добиться прекращения операции в секторе Газа, заявил министр иностранных дел страны Юсуф Маитама Туггар в интервью газете Financial Times. Министр напомнил, что Абужда выступает за прекращение боевых действий и осуждает непропорциональное насилие против жителей анклава. Он добавил, что палестинцам необходимо получить собственное государство. "Ключом к этому являются США - у США больше рычагов влияния, чем у европейских стран, и мы начинаем наблюдать, что даже США ужесточают свою позицию. Но им нужно пойти дальше", - подчеркнул министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, нигерия
В мире, США, Израиль, Нигерия
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль
МИД Нигерии призвал США сильнее воздействовать на Израиль для деэскалации в Газе