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МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание - РИА Новости, 23.01.2024
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху преследует лишь одну цель - "собственное политическое выживание" - в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:17
2024-01-23T23:17
2024-01-23T23:17
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху преследует лишь одну цель - "собственное политическое выживание" - в ущерб выживанию миллионов палестинцев. "С одной стороны есть воля международного сообщества, а с другой стороны есть капризы израильского премьер-министра, который преследует лишь одну цель - это его собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев в условиях незаконной израильской оккупации", - сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. "Для руководителей Израиля палестинский народ - это лишний народ. Они отрицают его существование, его права", - добавил глава палестинского МИД.
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в мире, палестина, биньямин нетаньяху, оон, израиль, рияд аль-малики
В мире, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ООН, Израиль, Рияд аль-Малики
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание
Глава МИД Палестины: цель Нетаньяху — его собственное политическое выживание