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МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание

МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание - РИА Новости, 23.01.2024

МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху преследует лишь одну цель - "собственное политическое выживание" - в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:17

2024-01-23T23:17

2024-01-23T23:17

в мире

палестина

биньямин нетаньяху

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израиль

рияд аль-малики

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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху преследует лишь одну цель - "собственное политическое выживание" - в ущерб выживанию миллионов палестинцев. "С одной стороны есть воля международного сообщества, а с другой стороны есть капризы израильского премьер-министра, который преследует лишь одну цель - это его собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев в условиях незаконной израильской оккупации", - сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. "Для руководителей Израиля палестинский народ - это лишний народ. Они отрицают его существование, его права", - добавил глава палестинского МИД.

https://ria.ru/20240123/sanktsii-1923086289.html

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в мире, палестина, биньямин нетаньяху, оон, израиль, рияд аль-малики