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МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание - РИА Новости, 23.01.2024
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23:17 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/netanyakhu-1923098490.html
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание - РИА Новости, 23.01.2024
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху преследует лишь одну цель - "собственное политическое выживание" - в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:17
2024-01-23T23:17
в мире
палестина
биньямин нетаньяху
оон
израиль
рияд аль-малики
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху преследует лишь одну цель - "собственное политическое выживание" - в ущерб выживанию миллионов палестинцев. "С одной стороны есть воля международного сообщества, а с другой стороны есть капризы израильского премьер-министра, который преследует лишь одну цель - это его собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев в условиях незаконной израильской оккупации", - сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. "Для руководителей Израиля палестинский народ - это лишний народ. Они отрицают его существование, его права", - добавил глава палестинского МИД.
https://ria.ru/20240123/sanktsii-1923086289.html
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в мире, палестина, биньямин нетаньяху, оон, израиль, рияд аль-малики
В мире, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ООН, Израиль, Рияд аль-Малики
МИД Палестины назвал целью Нетаньяху его собственное политическое выживание

Глава МИД Палестины: цель Нетаньяху — его собственное политическое выживание

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху преследует лишь одну цель - "собственное политическое выживание" - в ущерб выживанию миллионов палестинцев.
«
"С одной стороны есть воля международного сообщества, а с другой стороны есть капризы израильского премьер-министра, который преследует лишь одну цель - это его собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев в условиях незаконной израильской оккупации", - сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
«
"Для руководителей Израиля палестинский народ - это лишний народ. Они отрицают его существование, его права", - добавил глава палестинского МИД.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В МИД Палестины призвали к санкциям против Израиля и Нетаньяху
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В миреПалестинаБиньямин НетаньяхуООНИзраильРияд аль-Малики
 
 
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