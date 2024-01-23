https://ria.ru/20240123/natsvalyuty-1922930132.html

МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ

МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ - РИА Новости, 23.01.2024

МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что в СНГ по примеру ЕАЭС нужно увеличивать долю расчетов в нацвалютах в торговле на фоне... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:50

2024-01-23T11:50

2024-01-23T11:50

александр панкин

снг

евразийский экономический союз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что в СНГ по примеру ЕАЭС нужно увеличивать долю расчетов в нацвалютах в торговле на фоне западных санкций. "Торгово-экономическое взаимодействие в СНГ – одно из основных приоритетных направлений…, развитие которого сопряжено с целым рядом ограничений и препятствий ввиду беспрецедентного санкционного давления… Западные санкции серьезным образом пытаются подорвать эту сферу (экспортно-импортных расчетов – ред.), это повлекло перенастройку нашей платежной инфраструктуры, введение новых механизмов расчетов. Приоритетными мерами по преодолению ограничений стал переход на расчеты в российских рублях и нацвалютах дружественных стран", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ, где представил приоритеты председательства РФ в Содружестве в 2024 году. Он отметил, что принимаемые меры дают результаты, и, например, в ЕАЭС за 10 месяцев прошлого года доля нацвалют во взаимных расчетах уже превысила 90%. "Считаем, что важно стремиться к таким же показателям и в нашем Содружестве", - сказал Панкин. По его словам, со стороны Запада оказывается в последнее годы не только санкционное давление на Россию и Белоруссию, но и давление иного характера, в том числе военное, политическое, в отношении и других партнеров, чтобы не дать странам СНГ "идти поступательно в русле объединительной повестки дня Содружества". "Ставка на такие меры не оправдалась. Нам предрекали и двукратное падение экономики, но, однозначно, этого не произошло. У нас уверенное, поступательное развитие, несмотря на все вызовы", - сказал замминистра. Панкин подчеркнул, что, несмотря на геополитические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество в рамках СНГ развивается, товарооборот растет. По его словам, в дальнейшем упор нужно делать на собственные экономические возможности, развитие контактов в СНГ, взаимные инвестиции и развитие инновационного потенциала, укрепление технологического суверенитета и дедолларизацию, развитие зоны свободной торговли, совершенствование расчетно-платежной инфраструктуры для обслуживания внешнеэкономической деятельности. Он добавил, что Россия в период своего председательства будет содействовать полноценному вступлению в силу соглашения о свободной торговле услугами.

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919810722.html

https://ria.ru/20231226/soyuz-1918298650.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр панкин, снг, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)