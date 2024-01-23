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МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ - РИА Новости, 23.01.2024
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11:50 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/natsvalyuty-1922930132.html
МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ
МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ - РИА Новости, 23.01.2024
МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что в СНГ по примеру ЕАЭС нужно увеличивать долю расчетов в нацвалютах в торговле на фоне... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:50
2024-01-23T11:50
александр панкин
снг
евразийский экономический союз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что в СНГ по примеру ЕАЭС нужно увеличивать долю расчетов в нацвалютах в торговле на фоне западных санкций. "Торгово-экономическое взаимодействие в СНГ – одно из основных приоритетных направлений…, развитие которого сопряжено с целым рядом ограничений и препятствий ввиду беспрецедентного санкционного давления… Западные санкции серьезным образом пытаются подорвать эту сферу (экспортно-импортных расчетов – ред.), это повлекло перенастройку нашей платежной инфраструктуры, введение новых механизмов расчетов. Приоритетными мерами по преодолению ограничений стал переход на расчеты в российских рублях и нацвалютах дружественных стран", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ, где представил приоритеты председательства РФ в Содружестве в 2024 году. Он отметил, что принимаемые меры дают результаты, и, например, в ЕАЭС за 10 месяцев прошлого года доля нацвалют во взаимных расчетах уже превысила 90%. "Считаем, что важно стремиться к таким же показателям и в нашем Содружестве", - сказал Панкин. По его словам, со стороны Запада оказывается в последнее годы не только санкционное давление на Россию и Белоруссию, но и давление иного характера, в том числе военное, политическое, в отношении и других партнеров, чтобы не дать странам СНГ "идти поступательно в русле объединительной повестки дня Содружества". "Ставка на такие меры не оправдалась. Нам предрекали и двукратное падение экономики, но, однозначно, этого не произошло. У нас уверенное, поступательное развитие, несмотря на все вызовы", - сказал замминистра. Панкин подчеркнул, что, несмотря на геополитические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество в рамках СНГ развивается, товарооборот растет. По его словам, в дальнейшем упор нужно делать на собственные экономические возможности, развитие контактов в СНГ, взаимные инвестиции и развитие инновационного потенциала, укрепление технологического суверенитета и дедолларизацию, развитие зоны свободной торговли, совершенствование расчетно-платежной инфраструктуры для обслуживания внешнеэкономической деятельности. Он добавил, что Россия в период своего председательства будет содействовать полноценному вступлению в силу соглашения о свободной торговле услугами.
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александр панкин, снг, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Александр Панкин, СНГ, Евразийский экономический союз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ

МИД: надо увеличивать расчеты в нацвалютах внутри СНГ по примеру ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что в СНГ по примеру ЕАЭС нужно увеличивать долю расчетов в нацвалютах в торговле на фоне западных санкций.
"Торгово-экономическое взаимодействие в СНГ – одно из основных приоритетных направлений…, развитие которого сопряжено с целым рядом ограничений и препятствий ввиду беспрецедентного санкционного давления… Западные санкции серьезным образом пытаются подорвать эту сферу (экспортно-импортных расчетов – ред.), это повлекло перенастройку нашей платежной инфраструктуры, введение новых механизмов расчетов. Приоритетными мерами по преодолению ограничений стал переход на расчеты в российских рублях и нацвалютах дружественных стран", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ, где представил приоритеты председательства РФ в Содружестве в 2024 году.
Он отметил, что принимаемые меры дают результаты, и, например, в ЕАЭС за 10 месяцев прошлого года доля нацвалют во взаимных расчетах уже превысила 90%. "Считаем, что важно стремиться к таким же показателям и в нашем Содружестве", - сказал Панкин.
По его словам, со стороны Запада оказывается в последнее годы не только санкционное давление на Россию и Белоруссию, но и давление иного характера, в том числе военное, политическое, в отношении и других партнеров, чтобы не дать странам СНГ "идти поступательно в русле объединительной повестки дня Содружества".
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"Ставка на такие меры не оправдалась. Нам предрекали и двукратное падение экономики, но, однозначно, этого не произошло. У нас уверенное, поступательное развитие, несмотря на все вызовы", - сказал замминистра.
Панкин подчеркнул, что, несмотря на геополитические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество в рамках СНГ развивается, товарооборот растет. По его словам, в дальнейшем упор нужно делать на собственные экономические возможности, развитие контактов в СНГ, взаимные инвестиции и развитие инновационного потенциала, укрепление технологического суверенитета и дедолларизацию, развитие зоны свободной торговли, совершенствование расчетно-платежной инфраструктуры для обслуживания внешнеэкономической деятельности. Он добавил, что Россия в период своего председательства будет содействовать полноценному вступлению в силу соглашения о свободной торговле услугами.
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Александр ПанкинСНГЕвразийский экономический союзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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