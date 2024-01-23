https://ria.ru/20240123/naemnik-1922969114.html

Посты наемника из Франции о его местонахождении исчезли из соцсетей

Посты наемника из Франции о его местонахождении исчезли из соцсетей - РИА Новости, 23.01.2024

Посты наемника из Франции о его местонахождении исчезли из соцсетей

Посты французского наемника Алексиса Дриона в соцсети о том, что он жив и находится на родине, исчезли с его страницы менее чем через сутки после публикации. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:16

2024-01-23T14:16

2024-01-23T15:10

в мире

франция

харьков

украина

вячеслав володин

себастьян лекорню

вооруженные силы украины

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922891232_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ca639b317550071f2d9b15088a985a97.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Посты французского наемника Алексиса Дриона в соцсети о том, что он жив и находится на родине, исчезли с его страницы менее чем через сутки после публикации. Имя мужчины фигурирует в списке, переданном накануне РИА Новости французскими волонтерами из организации SOS Donbass. В общей сложности в нем значатся 13 человек. Они, по данным организации, находились в Харькове в момент удара российских войск. При этом отмечалось, что их судьба уточняется, достоверно не известно, кто из них жив. Накануне в аккаунте Дриона появилась запись о том, что с ним все в порядке. Кроме того, мужчина добавил, что находится на родине, а сообщения о гибели назвал "российской дезинформацией". Он также приложил скриншот французской версии сайта агентства Sputnik со статьей, где говорилось не о его смерти, а о том, что он был в Харькове во время удара. Однако никаких фотографий он не опубликовал. По состоянию на 13:00 мск сообщения уже исчезли с его страницы. Ранее РИА Новости установило, что Дрион действительно участвовал в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Об этом свидетельствуют фотографии на его странице в социальной сети. Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли местные депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html

https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html

франция

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, харьков, украина, вячеслав володин, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, госдума рф