https://ria.ru/20240123/naemnik-1922969114.html
Посты наемника из Франции о его местонахождении исчезли из соцсетей
Посты наемника из Франции о его местонахождении исчезли из соцсетей - РИА Новости, 23.01.2024
Посты наемника из Франции о его местонахождении исчезли из соцсетей
Посты французского наемника Алексиса Дриона в соцсети о том, что он жив и находится на родине, исчезли с его страницы менее чем через сутки после публикации. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:16
2024-01-23T14:16
2024-01-23T15:10
в мире
франция
харьков
украина
вячеслав володин
себастьян лекорню
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922891232_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ca639b317550071f2d9b15088a985a97.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Посты французского наемника Алексиса Дриона в соцсети о том, что он жив и находится на родине, исчезли с его страницы менее чем через сутки после публикации. Имя мужчины фигурирует в списке, переданном накануне РИА Новости французскими волонтерами из организации SOS Donbass. В общей сложности в нем значатся 13 человек. Они, по данным организации, находились в Харькове в момент удара российских войск. При этом отмечалось, что их судьба уточняется, достоверно не известно, кто из них жив. Накануне в аккаунте Дриона появилась запись о том, что с ним все в порядке. Кроме того, мужчина добавил, что находится на родине, а сообщения о гибели назвал "российской дезинформацией". Он также приложил скриншот французской версии сайта агентства Sputnik со статьей, где говорилось не о его смерти, а о том, что он был в Харькове во время удара. Однако никаких фотографий он не опубликовал. По состоянию на 13:00 мск сообщения уже исчезли с его страницы. Ранее РИА Новости установило, что Дрион действительно участвовал в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Об этом свидетельствуют фотографии на его странице в социальной сети. Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума, по словам спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли местные депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922714875.html
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html
https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html
франция
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922891232_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_db46adfa62c883ee10ff35f5ea5caa3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, харьков, украина, вячеслав володин, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Франция, Харьков, Украина, Вячеслав Володин, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Посты наемника из Франции о его местонахождении исчезли из соцсетей
Посты наемника из "харьковского списка", где он писал, что жив, исчезли
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Посты французского наемника Алексиса Дриона в соцсети о том, что он жив и находится на родине, исчезли с его страницы менее чем через сутки после публикации.
Имя мужчины фигурирует в списке, переданном накануне РИА Новости французскими волонтерами из организации SOS Donbass. В общей сложности в нем значатся 13 человек. Они, по данным организации, находились в Харькове
в момент удара российских войск. При этом отмечалось, что их судьба уточняется, достоверно не известно, кто из них жив.
Опубликован список наемников из Франции, находившихся в Харькове
Накануне в аккаунте Дриона появилась запись о том, что с ним все в порядке. Кроме того, мужчина добавил, что находится на родине, а сообщения о гибели назвал "российской дезинформацией". Он также приложил скриншот французской версии сайта агентства Sputnik со статьей, где говорилось не о его смерти, а о том, что он был в Харькове во время удара. Однако никаких фотографий он не опубликовал.
По состоянию на 13:00 мск сообщения уже исчезли с его страницы.
Ранее РИА Новости установило, что Дрион действительно участвовал в конфликте на Украине
на стороне киевского режима. Об этом свидетельствуют фотографии на его странице в социальной сети.
Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о наемниках в Харькове
Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ
, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В российский МИД вызвали посла Франции, а Госдума
, по словам спикера Вячеслава Володина
, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли местные депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину
.
СМИ: семья убитого на Украине наемника из США не может вернуть его тело