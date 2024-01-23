https://ria.ru/20240123/naemnik-1922921365.html
Наемник из "харьковского списка" сообщил, что находится во Франции
Наемник из "харьковского списка" сообщил, что находится во Франции - РИА Новости, 23.01.2024
Наемник из "харьковского списка" сообщил, что находится во Франции
Француз Алексис Дрион, чье имя фигурирует в списке тех, кто находился в Харькове во время российского удара по расположению французских наемников, заявил, что с РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:32
2024-01-23T11:32
2024-01-23T11:32
специальная военная операция на украине
франция
харьков
украина
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Француз Алексис Дрион, чье имя фигурирует в списке тех, кто находился в Харькове во время российского удара по расположению французских наемников, заявил, что с ним всё в порядке и что он находится во Франции. Ранее РИА Новости установило, что Дрион действительно участвовал в конфликте на Украине на стороне киевского режима, об этом свидетельствуют фотографии на его странице в социальной сети. "Я жив, я жив, всё хорошо! Российская дезинформация!" - написал он на английском языке на своей странице в соцсети. К посту он прикрепил скриншот статьи агентства Sputnik на французском языке об обнародовании списка имён французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара российских войск, в котором числится его имя. Однако в статье не говорится, что он погиб. В перечне, переданном накануне РИА Новости французскими волонтерами из организацией SOS Donbass, значатся 13 французов, которые, по данным организации, находились в Харькове в момент удара, им от 24 до 49 лет, при этом отмечается, что их судьба уточняется, достоверно не известно, кто из них жив. "Во Франции", - добавил Дрион позднее в комментарии к своему же посту, также на английском языке, однако никаких фото не опубликовал. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". В МИД РФ вызвали посла Франции, а российская Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240122/vsu-1922812898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, Франция, Харьков, Украина
Наемник из "харьковского списка" сообщил, что находится во Франции
Наемник из "харьковского списка" Дрион сообщил, что жив и находится во Франции
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Француз Алексис Дрион, чье имя фигурирует в списке тех, кто находился в Харькове во время российского удара по расположению французских наемников, заявил, что с ним всё в порядке и что он находится во Франции.
Ранее РИА Новости установило, что Дрион действительно участвовал в конфликте на Украине
на стороне киевского режима, об этом свидетельствуют фотографии на его странице в социальной сети.
"Я жив, я жив, всё хорошо! Российская дезинформация!" - написал он на английском языке на своей странице в соцсети.
К посту он прикрепил скриншот статьи агентства Sputnik на французском языке об обнародовании списка имён французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара российских войск, в котором числится его имя. Однако в статье не говорится, что он погиб. В перечне, переданном накануне РИА Новости французскими волонтерами из организацией SOS Donbass, значатся 13 французов, которые, по данным организации, находились в Харькове в момент удара, им от 24 до 49 лет, при этом отмечается, что их судьба уточняется, достоверно не известно, кто из них жив.
СМИ: американские наемники рассказали о низком боевом духе ВСУ
"Во Франции", - добавил Дрион позднее в комментарии к своему же посту, также на английском языке, однако никаких фото не опубликовал.
Минобороны России
17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ
, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню
заявил, что Париж
не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
В МИД РФ вызвали посла Франции, а российская Госдума
, по словам ее спикера Вячеслава Володина
, рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ