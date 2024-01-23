https://ria.ru/20240123/naemnik-1922876602.html

Французский наемник из "харьковского списка" публиковал снимки с Украины

Французский наемник из "харьковского списка" публиковал снимки с Украины - РИА Новости, 23.01.2024

Французский наемник из "харьковского списка" публиковал снимки с Украины

Француз Алексис Дрион, чье имя фигурирует в списке боевиков, находившихся в Харькове во время российского удара по расположению французских наемников,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:09

2024-01-23T06:09

2024-01-23T10:09

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

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вячеслав володин

организация украинских националистов

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Француз Алексис Дрион, чье имя фигурирует в списке боевиков, находившихся в Харькове во время российского удара по расположению французских наемников, действительно был на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в социальной сети Facebook*.В списке, который французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости, значится Алексис Дрион, дата рождения — 13 июня 1986 года. В открытом аккаунте на такое имя последние сообщения в ленте — это поздравления от 17 человек в адрес его владельца, направленные 13 июня 2023-го. Аккаунт существует с 2011 года, там 64 подписчика, однако его наполнение очень нерегулярное. Текста почти нет, в основном это фотографии.На Украине Самые свежие сделаны, предположительно, на Украине. Первую из них опубликовали 1 мая прошлого года. На ней изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, его лицо не попало в кадр, рядом с ним лежат автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой ленточкой, а также другая экипировка.На странице Дриона есть еще несколько подобных его фотографий в полной военной экипировке с оружием. При этом на руке французского наемника видна нашивка не только флага Украины, но и черно-красного флага "Организации украинских националистов"** (ОУН**).Еще один снимок датирован 1 июня: там Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, но все, кроме француза, размыто.И наконец, 3 июня в качестве снимка профиля Дриона в Facebook* было выложено фото, где он стоит на колене с автоматом перед тем же пикапом, в то время как на обложку страницы мужчина поставил фото четырех военных в масках, некоторые из них имеют аналогичные нашивки. При этом ни один из них не напоминает самого Дриона.Лайк этому снимку поставили более 20 человек, один из которых — некто Леонид Поляков, в профиле которого указано, что он военный эксперт, проживающий в Киеве.Служба в армииО возможной принадлежности Дриона к службе во французской армии может говорить серия снимков, опубликованных 15 декабря 2017 года. Фотографии сделаны у подножия Триумфальной арки, на них запечатлены ветераны и военные. Дриону доверили держать знамя.Кроме того, в конце 2022-го он разместил в Facebook* ссылку с призывом присоединиться к ассоциации Soutien Commando, которая оказывает поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира. Но никакими комментариями эта ссылка не сопровождается.В 2020 году Дрион также разместил на своей странице фото бутылки французского вина под названием "Иностранный легион". Как показывает поиск в Интернете, такое вино продается в онлайн-магазине мерча этого формирования, который также занимается сбором средств на поддержку его членов. Выходцы из "легиона" неоднократно были замечены в боях на стороне Киева.Опыт спасателяБолее ранние фото Алексиса Дриона свидетельствуют о том, что он может иметь опыт участия в спасательных операциях. На одном из селфи, датированных мартом 2020 года, мужчина стоит на фоне машин с символикой французской Национальной федерации гражданской защиты, при этом на нем ярко-оранжевый предмет одежды с нашивкой французского флага. Организация объединяет более 30 тысяч добровольцев, которые оказывают поддержку экстренным службам при стихийных бедствиях, участвуют в спасательных операциях и охраняют порядок на крупных мероприятиях. Такая же фотография была размещена и месяцем позднее, и на ней уже появляется призыв к французам поддержать организацию и оставаться дома в разгар пандемии.Помимо этого, на возможный опыт Дриона в операциях по оказанию помощи указывает один из альбомов на его странице, которые носит название "Гуманитарная помощь Буркина-Фасо". Все фотографии были загружены в мае 2012 года, когда эта страна переживала продовольственный кризис. Минобороны России 17 января сообщило, что армия высокоточным ударом уничтожила в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что ликвидированы свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, назвав информацию об их ликвидации в Харькове "грубой манипуляцией русских".В МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли Париж, что кто-то, нарушая законодательные нормы Пятой республики, поставляет боевиков Киеву.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.**Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922730366.html

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922804658.html

https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html

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украина, в мире, россия, франция, вячеслав володин, организация украинских националистов