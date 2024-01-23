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Умер основатель группы Boney M
Умер основатель группы Boney M - РИА Новости, 23.01.2024
Умер основатель группы Boney M
Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:21
2024-01-23T17:21
2024-01-23T17:22
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun.Причина его смерти не названа, однако издание уточнило, что в 2022 году Фариану сделали операцию на сердце, а также установили сердечный клапан.Музыкант известен своими хитами Rasputin и Daddy Cool. Фариан, помимо группы Boney M, также основал другие поп-проекты, среди которых Eruption, Precious Wilson и Milli Vanilli. Его записи продали тиражом более 800 миллионов копий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майами, германия, сша
Культура, В мире, Майами, Германия, США
Умер основатель группы Boney M
Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun.
Причина его смерти не названа, однако издание уточнило, что в 2022 году Фариану сделали операцию на сердце, а также установили сердечный клапан.
Музыкант известен своими хитами Rasputin и Daddy Cool. Фариан, помимо группы Boney M, также основал другие поп-проекты, среди которых Eruption, Precious Wilson и Milli Vanilli. Его записи продали тиражом более 800 миллионов копий.