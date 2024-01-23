https://ria.ru/20240123/muzykant-1923034610.html

Умер основатель группы Boney M

Умер основатель группы Boney M - РИА Новости, 23.01.2024

Умер основатель группы Boney M

Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:21

2024-01-23T17:21

2024-01-23T17:22

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun.Причина его смерти не названа, однако издание уточнило, что в 2022 году Фариану сделали операцию на сердце, а также установили сердечный клапан.Музыкант известен своими хитами Rasputin и Daddy Cool. Фариан, помимо группы Boney M, также основал другие поп-проекты, среди которых Eruption, Precious Wilson и Milli Vanilli. Его записи продали тиражом более 800 миллионов копий.

майами

германия

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, майами, германия, сша