Рейтинг@Mail.ru
Умер основатель группы Boney M - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:21 23.01.2024 (обновлено: 17:22 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/muzykant-1923034610.html
Умер основатель группы Boney M
Умер основатель группы Boney M - РИА Новости, 23.01.2024
Умер основатель группы Boney M
Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:21
2024-01-23T17:22
культура
в мире
майами
германия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923031939_0:238:2993:1922_1920x0_80_0_0_a24cd905352983603f92699b3f684392.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun.Причина его смерти не названа, однако издание уточнило, что в 2022 году Фариану сделали операцию на сердце, а также установили сердечный клапан.Музыкант известен своими хитами Rasputin и Daddy Cool. Фариан, помимо группы Boney M, также основал другие поп-проекты, среди которых Eruption, Precious Wilson и Milli Vanilli. Его записи продали тиражом более 800 миллионов копий.
майами
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923031939_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_a4f00e24623384b53c0da80b36c38316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майами, германия, сша
Культура, В мире, Майами, Германия, США
Умер основатель группы Boney M

Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

© AP Photo / JAN BAUERНемецкий музыкант, певец, композитор, поэт, продюсер Франк Фариан
Немецкий музыкант, певец, композитор, поэт, продюсер Франк Фариан - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / JAN BAUER
Немецкий музыкант, певец, композитор, поэт, продюсер Франк Фариан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun.
Причина его смерти не названа, однако издание уточнило, что в 2022 году Фариану сделали операцию на сердце, а также установили сердечный клапан.
Музыкант известен своими хитами Rasputin и Daddy Cool. Фариан, помимо группы Boney M, также основал другие поп-проекты, среди которых Eruption, Precious Wilson и Milli Vanilli. Его записи продали тиражом более 800 миллионов копий.
 
КультураВ миреМайамиГерманияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала