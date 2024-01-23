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Постпред Крыма раскритиковал указ Зеленского об "исторических землях" - РИА Новости, 23.01.2024
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06:32 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/muradov-1922878017.html
Постпред Крыма раскритиковал указ Зеленского об "исторических землях"
Постпред Крыма раскритиковал указ Зеленского об "исторических землях" - РИА Новости, 23.01.2024
Постпред Крыма раскритиковал указ Зеленского об "исторических землях"
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов назвал политически безграмотным и бессмысленным указ... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:32
2024-01-23T06:32
владимир зеленский
россия
киев
георгий мурадов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов назвал политически безграмотным и бессмысленным указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем говорится о необходимости обеспечить проживающим в России украинцам "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "Попытки Зеленского "позаботиться" об идентичности малороссов-украинцев, живущих на территории Российской Федерации, лишены всякого смысла и лишь свидетельствуют о его полной политической безграмотности и некомпетентности", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, российское государство и без "потуг Зеленского" обеспечивает языковые, культурные и иные базовые права всех проживающих в России народов и национальных групп, представляющих единую российскую нацию. "Всем хорошо известно, что в целом ряде субъектов России, включая вернувшиеся в нее исторические южные регионы нашей страны, украинский язык имеет статус государственного регионального языка. На нем, по выбору учащихся, осуществляется преподавание в школах и вузах, поддерживаются СМИ, культура и традиции малороссов, изучается их почитаемая во всей России литература", - сказал Мурадов. Постпред подчеркнул, что Зеленскому, как и другим националистам, развалившим несостоявшееся украинское государство, никогда не удастся, в том числе и при помощи заинтересованного в этом Запада, разделить на враждующие лагеря единый народ России, отколоть от него его неотъемлемую часть - малороссов. "Лишение русских, русскоязычных и русскокультурных людей их основополагающих прав, уничтожение бандеровцами нашей общей с украинцами исторической памяти на оставшихся под контролем киевской хунты землях лишь придает импульс совместному стремлению народа исторической России поскорее освободиться от засевшей в Киеве продажной нацистско-бандеровской нечисти, восстановить мир и процветание нашей общей родины", - подчеркнул постпред и добавил, что все это подтверждает верность выводов статьи президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.
https://ria.ru/20240123/grazhdanstvo-1922866281.html
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922837348.html
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владимир зеленский, россия, киев, георгий мурадов, владимир путин
Владимир Зеленский, Россия, Киев, Георгий Мурадов, Владимир Путин
Постпред Крыма раскритиковал указ Зеленского об "исторических землях"

Постпред Крыма Мурадов назвал указ Зеленского о территориях России безграмотным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПостоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов назвал политически безграмотным и бессмысленным указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем говорится о необходимости обеспечить проживающим в России украинцам "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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"Попытки Зеленского "позаботиться" об идентичности малороссов-украинцев, живущих на территории Российской Федерации, лишены всякого смысла и лишь свидетельствуют о его полной политической безграмотности и некомпетентности", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, российское государство и без "потуг Зеленского" обеспечивает языковые, культурные и иные базовые права всех проживающих в России народов и национальных групп, представляющих единую российскую нацию.
"Всем хорошо известно, что в целом ряде субъектов России, включая вернувшиеся в нее исторические южные регионы нашей страны, украинский язык имеет статус государственного регионального языка. На нем, по выбору учащихся, осуществляется преподавание в школах и вузах, поддерживаются СМИ, культура и традиции малороссов, изучается их почитаемая во всей России литература", - сказал Мурадов.
Постпред подчеркнул, что Зеленскому, как и другим националистам, развалившим несостоявшееся украинское государство, никогда не удастся, в том числе и при помощи заинтересованного в этом Запада, разделить на враждующие лагеря единый народ России, отколоть от него его неотъемлемую часть - малороссов.
"Лишение русских, русскоязычных и русскокультурных людей их основополагающих прав, уничтожение бандеровцами нашей общей с украинцами исторической памяти на оставшихся под контролем киевской хунты землях лишь придает импульс совместному стремлению народа исторической России поскорее освободиться от засевшей в Киеве продажной нацистско-бандеровской нечисти, восстановить мир и процветание нашей общей родины", - подчеркнул постпред и добавил, что все это подтверждает верность выводов статьи президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Пискарев заявил, что указ Зеленского подпадает под статью УК
22 января, 19:39
 
Владимир ЗеленскийРоссияКиевГеоргий МурадовВладимир Путин
 
 
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