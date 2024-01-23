https://ria.ru/20240123/moskva-1923065125.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 23.01.2024

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:11

2024-01-23T19:11

2024-01-23T19:11

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896389018_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_cf8171bdf19a7007d7ad532f89f6b407.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. Затруднения фиксируются на Садовом кольце и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, северо-востоке и северо-западе. Серьёзные затруднения наблюдаются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Рождественского бульвара, и на Никитском бульваре, а также на улицах Большая Лубянка, Большая Никитская, Мясницкая, Тверская, Новый Арбат. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-западе и северо-востоке. Локальные трудности есть и на МКАД. Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском и Щёлковском шоссе, шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20240123/sneg-1922948716.html

https://ria.ru/20240122/avto-1922693594.html

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва)