https://ria.ru/20240123/moskva-1923065125.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 23.01.2024
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:11
2024-01-23T19:11
2024-01-23T19:11
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. Затруднения фиксируются на Садовом кольце и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, северо-востоке и северо-западе. Серьёзные затруднения наблюдаются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Рождественского бульвара, и на Никитском бульваре, а также на улицах Большая Лубянка, Большая Никитская, Мясницкая, Тверская, Новый Арбат. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-западе и северо-востоке. Локальные трудности есть и на МКАД. Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском и Щёлковском шоссе, шоссе Энтузиастов.
https://ria.ru/20240123/sneg-1922948716.html
https://ria.ru/20240122/avto-1922693594.html
москва
садовое кольцо (москва)
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городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник достигли 9 баллов