https://ria.ru/20240123/moskva-1923020004.html

В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы

В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 23.01.2024

В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до 14 часов четверга, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:32

2024-01-23T16:32

2024-01-23T16:32

общество

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до 14 часов четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 14 часов 25 января.

https://ria.ru/20240123/pogoda-1922947562.html

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общество, москва