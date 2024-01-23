https://ria.ru/20240123/moskva-1923020004.html
В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы
В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 23.01.2024
В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до 14 часов четверга, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:32
2024-01-23T16:32
2024-01-23T16:32
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136819/28/1368192835_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_2ec2b5a424a264409499975428a0ce10.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до 14 часов четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 14 часов 25 января.
https://ria.ru/20240123/pogoda-1922947562.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136819/28/1368192835_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_7d3fbbab63d13894b54de94c85cc0ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы
В Москве и области продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до 14 часов четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице действует до 14 часов 25 января.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в Татьянин день