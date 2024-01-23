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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.01.2024
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07:55 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/moskva-1922882558.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.01.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода со снегом и метелью и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:55
2024-01-23T07:55
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная погода со снегом и метелью и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Погода облачная, временами снег, метель. На дорогах местами гололедица. В Москве максимальная температура воздуха - минус 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до минус 5", - уточнил Леус. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается до минус трех градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная погода со снегом и метелью и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Погода облачная, временами снег, метель. На дорогах местами гололедица. В Москве максимальная температура воздуха - минус 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до минус 5", - уточнил Леус.
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По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусОбщество
 
 
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