https://ria.ru/20240123/moskva-1922882558.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.01.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода со снегом и метелью и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:55

2024-01-23T07:55

2024-01-23T07:55

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная погода со снегом и метелью и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Погода облачная, временами снег, метель. На дорогах местами гололедица. В Москве максимальная температура воздуха - минус 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до минус 5", - уточнил Леус. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240123/zhizneobespechenie-1922869350.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество