https://ria.ru/20240123/moskva-1922826875.html
Ефимов: московские предприятия смогут получить ESG-статус
Ефимов: московские предприятия смогут получить ESG-статус - РИА Новости, 23.01.2024
Ефимов: московские предприятия смогут получить ESG-статус
Властями столицы утвержден Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) – ESG-статуса, заявил заммэра... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:05
2024-01-23T14:05
2024-01-23T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878585539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e9043846b87b333e46d2931efc3ec8.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Властями столицы утвержден Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) – ESG-статуса, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В 2015 году Цели устойчивого развития были разработаны Генассамблеей ООН. Они помогают решить различные глобальные вопросы: изменения в климате, бедность, неравенство, защита окружающей среды, а также экономический рост. Отмечается, что существует 17 целей и 169 задач. Для них определены специальные показатели."Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Город полностью обеспечил выполнение показателей по 6 ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор, государственно-частное партнерство, в том числе офсетные контракты, и другие. Присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику столицы и выполнения показателей ЦУР", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он также назвал несколько преимуществ присвоения ESG-статуса – формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, выход на новых поставщиков и появление логистических цепочек. Кроме того, к преимуществам можно отнести облегченный доступ к зарубежным рынкам и дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие.Отмечается, что порядка 90 различных показателей будут учитываться при оценке деятельности организаций на соответствие ЦУР. К ним можно отнести влияние на экологию и окружающую среду, деловую репутацию, а также социальный и управленческий аспекты.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинскийзаявил, что количество набранных баллов компаниями при проверке будет определять их статус: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо "Кандидат". Его нужно будет каждый год подтверждать. Статусы ESG-A, ESG-B и ESG-C присваивается на 3 года, а "Кандидат" - на 1 год.Если после проверки компания набрала 24 и меньше баллов, то ей присваивается статус "Кандидат", от 25 до 49 баллов - ESG-С, 50-74 балла – ESG-В. Чтобы получить статус ESG-A, необходимо набрать при проверке 75 и более баллов.ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" будет заниматься оценкой работы организаций на соответствие ЦУР. А Межведомственная комиссия станет утверждать решения о присвоении, подтверждении и прекращении таких статусов.Все желающие компании могут на городском Инвестпортале подать заявку на получение ESG-статуса.Ранее Ефимов сообщал, что соглашение о партнерстве в области устойчивого развития и соцкапитала бизнеса заключили власти Москвы и Агентство стратегических инициатив. Сотрудничество с АСИ позволит обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение ЦУР не только в Москве, но и по всей стране.
https://ria.ru/20240122/moskva-1922746810.html
https://ria.ru/20240122/kompleks-1922427634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , агентство стратегических инициатив (аси)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Властями столицы утвержден Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) – ESG-статуса, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В 2015 году Цели устойчивого развития были разработаны Генассамблеей ООН
. Они помогают решить различные глобальные вопросы: изменения в климате, бедность, неравенство, защита окружающей среды, а также экономический рост. Отмечается, что существует 17 целей и 169 задач. Для них определены специальные показатели.
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"Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Город полностью обеспечил выполнение показателей по 6 ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор, государственно-частное партнерство, в том числе офсетные контракты, и другие. Присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику столицы и выполнения показателей ЦУР", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он также назвал несколько преимуществ присвоения ESG-статуса – формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, выход на новых поставщиков и появление логистических цепочек. Кроме того, к преимуществам можно отнести облегченный доступ к зарубежным рынкам и дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие.
Отмечается, что порядка 90 различных показателей будут учитываться при оценке деятельности организаций на соответствие ЦУР. К ним можно отнести влияние на экологию и окружающую среду, деловую репутацию, а также социальный и управленческий аспекты.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Владислав Овчинскийзаявил, что количество набранных баллов компаниями при проверке будет определять их статус: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо "Кандидат". Его нужно будет каждый год подтверждать. Статусы ESG-A, ESG-B и ESG-C присваивается на 3 года, а "Кандидат" - на 1 год.
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Если после проверки компания набрала 24 и меньше баллов, то ей присваивается статус "Кандидат", от 25 до 49 баллов - ESG-С, 50-74 балла – ESG-В. Чтобы получить статус ESG-A, необходимо набрать при проверке 75 и более баллов.
ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" будет заниматься оценкой работы организаций на соответствие ЦУР. А Межведомственная комиссия станет утверждать решения о присвоении, подтверждении и прекращении таких статусов.
Все желающие компании могут на городском Инвестпортале подать заявку на получение ESG-статуса.
Ранее Ефимов сообщал, что соглашение о партнерстве в области устойчивого развития и соцкапитала бизнеса заключили власти Москвы и Агентство стратегических инициатив. Сотрудничество с АСИ
позволит обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение ЦУР не только в Москве, но и по всей стране.