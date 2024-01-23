https://ria.ru/20240123/moskva-1922826875.html

Ефимов: московские предприятия смогут получить ESG-статус

Ефимов: московские предприятия смогут получить ESG-статус - РИА Новости, 23.01.2024

Ефимов: московские предприятия смогут получить ESG-статус

Властями столицы утвержден Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) – ESG-статуса, заявил заммэра... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:05

2024-01-23T14:05

2024-01-23T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Властями столицы утвержден Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) – ESG-статуса, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В 2015 году Цели устойчивого развития были разработаны Генассамблеей ООН. Они помогают решить различные глобальные вопросы: изменения в климате, бедность, неравенство, защита окружающей среды, а также экономический рост. Отмечается, что существует 17 целей и 169 задач. Для них определены специальные показатели."Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Город полностью обеспечил выполнение показателей по 6 ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор, государственно-частное партнерство, в том числе офсетные контракты, и другие. Присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику столицы и выполнения показателей ЦУР", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он также назвал несколько преимуществ присвоения ESG-статуса – формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, выход на новых поставщиков и появление логистических цепочек. Кроме того, к преимуществам можно отнести облегченный доступ к зарубежным рынкам и дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие.Отмечается, что порядка 90 различных показателей будут учитываться при оценке деятельности организаций на соответствие ЦУР. К ним можно отнести влияние на экологию и окружающую среду, деловую репутацию, а также социальный и управленческий аспекты.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинскийзаявил, что количество набранных баллов компаниями при проверке будет определять их статус: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо "Кандидат". Его нужно будет каждый год подтверждать. Статусы ESG-A, ESG-B и ESG-C присваивается на 3 года, а "Кандидат" - на 1 год.Если после проверки компания набрала 24 и меньше баллов, то ей присваивается статус "Кандидат", от 25 до 49 баллов - ESG-С, 50-74 балла – ESG-В. Чтобы получить статус ESG-A, необходимо набрать при проверке 75 и более баллов.ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" будет заниматься оценкой работы организаций на соответствие ЦУР. А Межведомственная комиссия станет утверждать решения о присвоении, подтверждении и прекращении таких статусов.Все желающие компании могут на городском Инвестпортале подать заявку на получение ESG-статуса.Ранее Ефимов сообщал, что соглашение о партнерстве в области устойчивого развития и соцкапитала бизнеса заключили власти Москвы и Агентство стратегических инициатив. Сотрудничество с АСИ позволит обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение ЦУР не только в Москве, но и по всей стране.

https://ria.ru/20240122/moskva-1922746810.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , агентство стратегических инициатив (аси)