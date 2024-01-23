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Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн - РИА Новости, 23.01.2024
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10:17 23.01.2024 (обновлено: 10:27 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/moloko-1922897961.html
Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн
Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн - РИА Новости, 23.01.2024
Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн
Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:17
2024-01-23T10:27
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока."Мы произвели молока в объеме 33,5 миллиона тонн, это очень хороший результат, это практически на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее", - сказал Патрушев.Министр подчеркнул, что Россия за последнюю пятилетку уверенно сохраняет рост производства сырого молока.
https://ria.ru/20231128/moloko-1912268171.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн

Патрушев: в 2023 году в России произвели 33,5 миллиона тонн молока

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива молока
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива молока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока.
"Мы произвели молока в объеме 33,5 миллиона тонн, это очень хороший результат, это практически на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее", - сказал Патрушев.
Министр подчеркнул, что Россия за последнюю пятилетку уверенно сохраняет рост производства сырого молока.
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