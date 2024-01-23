https://ria.ru/20240123/moloko-1922897961.html

Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн

Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн - РИА Новости, 23.01.2024

Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн

Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:17

2024-01-23T10:17

2024-01-23T10:27

экономика

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Россия в 2023 году произвела 33,5 миллиона тонн молока, почти на 0,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока."Мы произвели молока в объеме 33,5 миллиона тонн, это очень хороший результат, это практически на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее", - сказал Патрушев.Министр подчеркнул, что Россия за последнюю пятилетку уверенно сохраняет рост производства сырого молока.

https://ria.ru/20231128/moloko-1912268171.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий патрушев