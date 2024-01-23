https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922980347.html

Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО

Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО - РИА Новости, 23.01.2024

Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" выразила протест против проведения учений НАТО на территории страны, в частности потому, что в них примут участие... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:57

2024-01-23T14:57

2024-01-23T14:57

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КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" выразила протест против проведения учений НАТО на территории страны, в частности потому, что в них примут участие десятки тысяч военных и более тысячи боевых машин. Ранее ряд молдавских СМИ, финансируемых проектами правительства США и близких к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ссылаясь на внутренний документ НАТО, сообщили, что страна присоединится в середине февраля к военным учениям Steadfast Defender 24, в которых примет участие 31 член альянса. Кроме того, некоторые маневры пройдут на военных полигонах в республике. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. "Около 90 тысяч военнослужащих, десятки самолетов и вертолетов, более тысячи боевых машин. Весь этот арсенал собираются притащить в нашу страну в мае, в рамках учений НАТО. К чему нас готовят? Почему "желтый" режим сознательно растаптывает конституцию, нарушая статус постоянного нейтралитета? Нам придется многое восстановить после ухода президента Майи Санду и партии PAS (правящей партии, ПДС - ред.), в том числе по вопросам обеспечения национальной безопасности", - говорится в заявлении в пресс-релизе политсилы. В партии подчеркнули, что выступают за нейтралитет и сохранение мира в Молдавии. "Необходимо выстраивать добрососедские отношения со всеми внешними партнерами. Как это возможно в условиях, когда в нашу страну пускают военных западного блока?" - задаются вопросом в политсиле. С приходом к власти партии ПДС, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку, по мнению президента, это помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922964698.html

https://ria.ru/20240121/oppozitsiya-1922631815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато