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Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО - РИА Новости, 23.01.2024
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14:57 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922980347.html
Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО
Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО - РИА Новости, 23.01.2024
Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" выразила протест против проведения учений НАТО на территории страны, в частности потому, что в них примут участие... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:57
2024-01-23T14:57
в мире
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КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" выразила протест против проведения учений НАТО на территории страны, в частности потому, что в них примут участие десятки тысяч военных и более тысячи боевых машин. Ранее ряд молдавских СМИ, финансируемых проектами правительства США и близких к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ссылаясь на внутренний документ НАТО, сообщили, что страна присоединится в середине февраля к военным учениям Steadfast Defender 24, в которых примет участие 31 член альянса. Кроме того, некоторые маневры пройдут на военных полигонах в республике. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. "Около 90 тысяч военнослужащих, десятки самолетов и вертолетов, более тысячи боевых машин. Весь этот арсенал собираются притащить в нашу страну в мае, в рамках учений НАТО. К чему нас готовят? Почему "желтый" режим сознательно растаптывает конституцию, нарушая статус постоянного нейтралитета? Нам придется многое восстановить после ухода президента Майи Санду и партии PAS (правящей партии, ПДС - ред.), в том числе по вопросам обеспечения национальной безопасности", - говорится в заявлении в пресс-релизе политсилы. В партии подчеркнули, что выступают за нейтралитет и сохранение мира в Молдавии. "Необходимо выстраивать добрососедские отношения со всеми внешними партнерами. Как это возможно в условиях, когда в нашу страну пускают военных западного блока?" - задаются вопросом в политсиле. С приходом к власти партии ПДС, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку, по мнению президента, это помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922964698.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО

Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО на территории страны

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" выразила протест против проведения учений НАТО на территории страны, в частности потому, что в них примут участие десятки тысяч военных и более тысячи боевых машин.
Ранее ряд молдавских СМИ, финансируемых проектами правительства США и близких к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ссылаясь на внутренний документ НАТО, сообщили, что страна присоединится в середине февраля к военным учениям Steadfast Defender 24, в которых примет участие 31 член альянса. Кроме того, некоторые маневры пройдут на военных полигонах в республике. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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"Около 90 тысяч военнослужащих, десятки самолетов и вертолетов, более тысячи боевых машин. Весь этот арсенал собираются притащить в нашу страну в мае, в рамках учений НАТО. К чему нас готовят? Почему "желтый" режим сознательно растаптывает конституцию, нарушая статус постоянного нейтралитета? Нам придется многое восстановить после ухода президента Майи Санду и партии PAS (правящей партии, ПДС - ред.), в том числе по вопросам обеспечения национальной безопасности", - говорится в заявлении в пресс-релизе политсилы.
В партии подчеркнули, что выступают за нейтралитет и сохранение мира в Молдавии. "Необходимо выстраивать добрососедские отношения со всеми внешними партнерами. Как это возможно в условиях, когда в нашу страну пускают военных западного блока?" - задаются вопросом в политсиле.
С приходом к власти партии ПДС, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку, по мнению президента, это помогает укрепить обороноспособность страны.
Член оппозиционной партии Renaștere-Возрождение Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Оппозиция Молдавии: власти заботятся о чужих гражданах больше, чем о своих
21 января, 17:12
 
В миреМолдавияСШАВеликобританияМайя СандуНАТО
 
 
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