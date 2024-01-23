https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии

Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии - РИА Новости, 23.01.2024

Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии

Приоритетом в сфере демографии Тверской области является поддержка многодетных семей и постоянное внимание к ним, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:07

2024-01-23T21:07

2024-01-23T21:07

тверская область

общество

россия

игорь руденя

владимир путин

традиционные ценности

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Приоритетом в сфере демографии Тверской области является поддержка многодетных семей и постоянное внимание к ним, заявил губернатор региона Игорь Руденя. "Большая семья – тверская традиция. Многодетная семья – это маленький социум, где дети учатся взаимовыручке, ответственности. Формат многодетности должен нас укреплять, помогать развивать нам экономику. Главный наш потенциал – это люди", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Он подчеркнул, что поддержка таких семей, постоянное внимание к ним – приоритет в сфере демографии Тверской области, а также дополнительный фактор воспитания подрастающего поколения. По данным пресс-службы, во вторник семья Ильи и Ольги Снежковых из Лихославльского округа Тверской области приняла участие во Всероссийском форуме "Родные-Любимые" на Международной выставке "Россия" на ВДНХ. Снежковы, приехавшие на форум всей семьей с тремя детьми и бабушкой, презентовали свою главную ценность, которая сплачивает всех родных, – это спорт и популяризация здорового образа жизни. Семья проводит фестивали, спортивные мероприятия для представителей разных поколений, в их числе – детский лыжный фестиваль "Снежок", Областные соревнования по лыжным гонкам памяти кавалеров ордена Мужества Дениса Стребина и Сергея Козлова, гонка памяти 6 роты. С прошлого года запущена серия соревнований "Тверская Карелия". С самого начала Всероссийского форума "Родные-Любимые" семья Снежковых посетила многие встречи, мотивационные лекции, побеседовала со знаменитыми блогерами и спортсменами. Форум "Родные – Любимые" – первое официальное событие Года семьи в России. Мероприятие открылось 19 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в нем поучаствовали более тысячи человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, игорь руденя, владимир путин, традиционные ценности