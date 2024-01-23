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Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии - РИА Новости, 23.01.2024
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Тверская область
 
21:07 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html
Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии
Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии - РИА Новости, 23.01.2024
Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии
Приоритетом в сфере демографии Тверской области является поддержка многодетных семей и постоянное внимание к ним, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:07
2024-01-23T21:07
тверская область
общество
россия
игорь руденя
владимир путин
традиционные ценности
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Приоритетом в сфере демографии Тверской области является поддержка многодетных семей и постоянное внимание к ним, заявил губернатор региона Игорь Руденя. "Большая семья – тверская традиция. Многодетная семья – это маленький социум, где дети учатся взаимовыручке, ответственности. Формат многодетности должен нас укреплять, помогать развивать нам экономику. Главный наш потенциал – это люди", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Он подчеркнул, что поддержка таких семей, постоянное внимание к ним – приоритет в сфере демографии Тверской области, а также дополнительный фактор воспитания подрастающего поколения. По данным пресс-службы, во вторник семья Ильи и Ольги Снежковых из Лихославльского округа Тверской области приняла участие во Всероссийском форуме "Родные-Любимые" на Международной выставке "Россия" на ВДНХ. Снежковы, приехавшие на форум всей семьей с тремя детьми и бабушкой, презентовали свою главную ценность, которая сплачивает всех родных, – это спорт и популяризация здорового образа жизни. Семья проводит фестивали, спортивные мероприятия для представителей разных поколений, в их числе – детский лыжный фестиваль "Снежок", Областные соревнования по лыжным гонкам памяти кавалеров ордена Мужества Дениса Стребина и Сергея Козлова, гонка памяти 6 роты. С прошлого года запущена серия соревнований "Тверская Карелия". С самого начала Всероссийского форума "Родные-Любимые" семья Снежковых посетила многие встречи, мотивационные лекции, побеседовала со знаменитыми блогерами и спортсменами. Форум "Родные – Любимые" – первое официальное событие Года семьи в России. Мероприятие открылось 19 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в нем поучаствовали более тысячи человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".
https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923024876.html
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общество, россия, игорь руденя, владимир путин, традиционные ценности
Тверская область, Общество, Россия, Игорь Руденя, Владимир Путин, традиционные ценности

Руденя: поддержка многодетных семей — приоритет в сфере демографии

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Приоритетом в сфере демографии Тверской области является поддержка многодетных семей и постоянное внимание к ним, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
«
"Большая семья – тверская традиция. Многодетная семья – это маленький социум, где дети учатся взаимовыручке, ответственности. Формат многодетности должен нас укреплять, помогать развивать нам экономику. Главный наш потенциал – это люди", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Он подчеркнул, что поддержка таких семей, постоянное внимание к ним – приоритет в сфере демографии Тверской области, а также дополнительный фактор воспитания подрастающего поколения.
По данным пресс-службы, во вторник семья Ильи и Ольги Снежковых из Лихославльского округа Тверской области приняла участие во Всероссийском форуме "Родные-Любимые" на Международной выставке "Россия" на ВДНХ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые
Путин назвал многодетные семьи опорой России
Вчера, 16:08
Снежковы, приехавшие на форум всей семьей с тремя детьми и бабушкой, презентовали свою главную ценность, которая сплачивает всех родных, – это спорт и популяризация здорового образа жизни. Семья проводит фестивали, спортивные мероприятия для представителей разных поколений, в их числе – детский лыжный фестиваль "Снежок", Областные соревнования по лыжным гонкам памяти кавалеров ордена Мужества Дениса Стребина и Сергея Козлова, гонка памяти 6 роты. С прошлого года запущена серия соревнований "Тверская Карелия".
С самого начала Всероссийского форума "Родные-Любимые" семья Снежковых посетила многие встречи, мотивационные лекции, побеседовала со знаменитыми блогерами и спортсменами.
Форум "Родные – Любимые" – первое официальное событие Года семьи в России. Мероприятие открылось 19 января на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в нем поучаствовали более тысячи человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи Героев России и ветеранов СВО.
Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье
Вчера, 16:45
 
Тверская областьОбществоРоссияИгорь РуденяВладимир Путинтрадиционные ценности
 
 
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