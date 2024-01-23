https://ria.ru/20240123/miting-1923095433.html

В Риме прошел митинг против отправки вооружений на Украину

В Риме прошел митинг против отправки вооружений на Украину - РИА Новости, 23.01.2024

В Риме прошел митинг против отправки вооружений на Украину

Несколько десятков человек приняли участие в манифестации против отправки итальянского вооружения на Украину у римского Пантеона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:42

2024-01-23T22:42

2024-01-23T22:42

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рим

нато

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РИМ, 23 янв – РИА Новости. Несколько десятков человек приняли участие в манифестации против отправки итальянского вооружения на Украину у римского Пантеона, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили организаторы акции, она приурочена к обсуждению в Сенате законопроекта о продлении оказания военной и иной помощи Киеву в течение 2024 года. "Мы считаем, что подобные действия втягивают Италию в войну и являются знаком подчинения нынешнего, как и предыдущего правительства, желаниям НАТО", - заявил РИА Новости представитель левой ассоциации "Сеть коммунистов" Алессандро Перри. По его словам, действия нынешнего киевского руководства ставят под угрозу и российский, и украинский народы. "От отправки страдает и итальянское население, потому что вооружение покупается на государственные средства, которые иначе можно было потратить на социальные нужды народа", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что аналогичные мероприятия прошли во вторник в других крупных городах Италии: Турине, Милане, Болонье и Пизе. Требованиями митингующих стали выход Италии из НАТО и неучастие Италии в вооруженных конфликтам. Помимо различных левых и пацифистских ассоциаций, к митингу примкнули представители пропалестинских групп. Предыдущая манифестация у древнеримского памятника состоялась 19 декабря, она прошла одновременно с принятием в Совмине законопроекта о продолжении военной поддержки Киева.

https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, киев, рим, нато