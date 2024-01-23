https://ria.ru/20240123/miting-1923095433.html
В Риме прошел митинг против отправки вооружений на Украину
В Риме прошел митинг против отправки вооружений на Украину - РИА Новости, 23.01.2024
В Риме прошел митинг против отправки вооружений на Украину
Несколько десятков человек приняли участие в манифестации против отправки итальянского вооружения на Украину у римского Пантеона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T22:42
2024-01-23T22:42
2024-01-23T22:42
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РИМ, 23 янв – РИА Новости. Несколько десятков человек приняли участие в манифестации против отправки итальянского вооружения на Украину у римского Пантеона, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили организаторы акции, она приурочена к обсуждению в Сенате законопроекта о продлении оказания военной и иной помощи Киеву в течение 2024 года. "Мы считаем, что подобные действия втягивают Италию в войну и являются знаком подчинения нынешнего, как и предыдущего правительства, желаниям НАТО", - заявил РИА Новости представитель левой ассоциации "Сеть коммунистов" Алессандро Перри. По его словам, действия нынешнего киевского руководства ставят под угрозу и российский, и украинский народы. "От отправки страдает и итальянское население, потому что вооружение покупается на государственные средства, которые иначе можно было потратить на социальные нужды народа", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что аналогичные мероприятия прошли во вторник в других крупных городах Италии: Турине, Милане, Болонье и Пизе. Требованиями митингующих стали выход Италии из НАТО и неучастие Италии в вооруженных конфликтам. Помимо различных левых и пацифистских ассоциаций, к митингу примкнули представители пропалестинских групп. Предыдущая манифестация у древнеримского памятника состоялась 19 декабря, она прошла одновременно с принятием в Совмине законопроекта о продолжении военной поддержки Киева.
https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, киев, рим, нато
В мире, Италия, Киев, Рим, НАТО
В Риме прошел митинг против отправки вооружений на Украину
Митинг против отправки итальянского оружия на Украину прошел у Пантеона в Риме
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Несколько десятков человек приняли участие в манифестации против отправки итальянского вооружения на Украину у римского Пантеона, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили организаторы акции, она приурочена к обсуждению в Сенате законопроекта о продлении оказания военной и иной помощи Киеву
в течение 2024 года.
Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
«
"Мы считаем, что подобные действия втягивают Италию
в войну и являются знаком подчинения нынешнего, как и предыдущего правительства, желаниям НАТО
", - заявил РИА Новости представитель левой ассоциации "Сеть коммунистов" Алессандро Перри.
По его словам, действия нынешнего киевского руководства ставят под угрозу и российский, и украинский народы.
«
"От отправки страдает и итальянское население, потому что вооружение покупается на государственные средства, которые иначе можно было потратить на социальные нужды народа", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что аналогичные мероприятия прошли во вторник в других крупных городах Италии: Турине
, Милане
, Болонье
и Пизе
.
Требованиями митингующих стали выход Италии из НАТО и неучастие Италии в вооруженных конфликтам. Помимо различных левых и пацифистских ассоциаций, к митингу примкнули представители пропалестинских групп.
Предыдущая манифестация у древнеримского памятника состоялась 19 декабря, она прошла одновременно с принятием в Совмине законопроекта о продолжении военной поддержки Киева.
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