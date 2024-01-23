https://ria.ru/20240123/mir-1922908325.html

Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев

Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024

Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев

Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:08

2024-01-23T11:08

2024-01-23T11:35

дмитрий медведев

единая россия

политика

экономическое сообщество асеан

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Сегодня мы, как и в первый раз, запланировали обсудить участие и роль политических партий наших государств в формировании многополярного мира. Очевидно, что он только складывается, и переход к нему не будет совсем быстрым", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН.Медведев добавил, что страны АСЕАН выступают за продвижение положительной и устремленной в будущее межгосударственной повестки дня. "При этом наша задача - стараться сделать это в таком максимально быстром темпе. При том, что наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом. Наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается претендовать на мировое господство", - сказал он.Он отметил, что все больше стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремятся к независимости и самостоятельному курсу. Медведев подчеркнул, что задача политических партий АСЕАН - внести свой вклад в процесс формирования подлинного многополярного мира.

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922069612.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, единая россия, политика, экономическое сообщество асеан