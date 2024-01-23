https://ria.ru/20240123/mir-1922908325.html
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев
Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:08
2024-01-23T11:08
2024-01-23T11:35
дмитрий медведев
единая россия
политика
экономическое сообщество асеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Сегодня мы, как и в первый раз, запланировали обсудить участие и роль политических партий наших государств в формировании многополярного мира. Очевидно, что он только складывается, и переход к нему не будет совсем быстрым", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН.Медведев добавил, что страны АСЕАН выступают за продвижение положительной и устремленной в будущее межгосударственной повестки дня. "При этом наша задача - стараться сделать это в таком максимально быстром темпе. При том, что наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом. Наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается претендовать на мировое господство", - сказал он.Он отметил, что все больше стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремятся к независимости и самостоятельному курсу. Медведев подчеркнул, что задача политических партий АСЕАН - внести свой вклад в процесс формирования подлинного многополярного мира.
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922069612.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, политика, экономическое сообщество асеан
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика, Экономическое сообщество АСЕАН
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев
Медведев: многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы, как и в первый раз, запланировали обсудить участие и роль политических партий наших государств в формировании многополярного мира. Очевидно, что он только складывается, и переход к нему не будет совсем быстрым", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН.
Медведев добавил, что страны АСЕАН выступают за продвижение положительной и устремленной в будущее межгосударственной повестки дня. "При этом наша задача - стараться сделать это в таком максимально быстром темпе. При том, что наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом. Наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается претендовать на мировое господство", - сказал он.
Он отметил, что все больше стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремятся к независимости и самостоятельному курсу. Медведев подчеркнул, что задача политических партий АСЕАН - внести свой вклад в процесс формирования подлинного многополярного мира.
Лавров назвал пять стран из близкого окружения России