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Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024
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11:08 23.01.2024 (обновлено: 11:35 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/mir-1922908325.html
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев
Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:08
2024-01-23T11:35
дмитрий медведев
единая россия
политика
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Сегодня мы, как и в первый раз, запланировали обсудить участие и роль политических партий наших государств в формировании многополярного мира. Очевидно, что он только складывается, и переход к нему не будет совсем быстрым", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН.Медведев добавил, что страны АСЕАН выступают за продвижение положительной и устремленной в будущее межгосударственной повестки дня. "При этом наша задача - стараться сделать это в таком максимально быстром темпе. При том, что наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом. Наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается претендовать на мировое господство", - сказал он.Он отметил, что все больше стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремятся к независимости и самостоятельному курсу. Медведев подчеркнул, что задача политических партий АСЕАН - внести свой вклад в процесс формирования подлинного многополярного мира.
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дмитрий медведев, единая россия, политика, экономическое сообщество асеан
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика, Экономическое сообщество АСЕАН
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев

Медведев: многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многополярный мир только складывается, переход к нему не будет быстрым, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы, как и в первый раз, запланировали обсудить участие и роль политических партий наших государств в формировании многополярного мира. Очевидно, что он только складывается, и переход к нему не будет совсем быстрым", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН.
Медведев добавил, что страны АСЕАН выступают за продвижение положительной и устремленной в будущее межгосударственной повестки дня. "При этом наша задача - стараться сделать это в таком максимально быстром темпе. При том, что наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом. Наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается претендовать на мировое господство", - сказал он.
Он отметил, что все больше стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремятся к независимости и самостоятельному курсу. Медведев подчеркнул, что задача политических партий АСЕАН - внести свой вклад в процесс формирования подлинного многополярного мира.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитикаЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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