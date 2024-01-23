https://ria.ru/20240123/mid-1922945549.html

МИД ожидает, что организация по поддержке русского языка заработает осенью

МИД ожидает, что организация по поддержке русского языка заработает осенью - РИА Новости, 23.01.2024

МИД ожидает, что организация по поддержке русского языка заработает осенью

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что международная организация по поддержке русского языка станет "на рельсы" уже этой осенью. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:49

2024-01-23T12:49

2024-01-23T12:49

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россия

бишкек

сочи

александр панкин

сергей лебедев

снг

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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что международная организация по поддержке русского языка станет "на рельсы" уже этой осенью. Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре в Бишкеке. В конце прошлого года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что организация по поддержке русского языка заработает в 2024 году, ее штаб-квартира разместится в Сочи. "В Бишкеке был подписан договор об учреждении международной организации по русскому языку. Мы выбрали СНГ как стартовую площадку. Но это будет самостоятельная международная структура, открытая для присоединения любых государств, которые разделят ее цели и принципы. Мы настроены на скорейший запуск ее практической деятельности", - сказал Панкин в Минске на заседании постпредов СНГ, где представил приоритеты председательства РФ в Содружестве в 2024 году. Замминистра подчеркнул, что в РФ завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для начала работы организации. "Еще пара стран близки к этому. Надеемся, что и другие учредители организации оперативно последуют нашему примеру, чтобы ее можно было поставить на рельсы уже осенью текущего года", - продолжил Панкин. Он рассказал, что в период председательства России в СНГ продолжится работа по укреплению позиций русского языка в мире. В фокусе председательства будет также борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма, внимание будет уделено сфере защиты прав человека.

https://ria.ru/20240123/rolik-1922943793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, бишкек, сочи, александр панкин, сергей лебедев, снг